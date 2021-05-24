臉書貼文「室外不戴口罩直接開罰」　台南女誤導民眾挨告

▲46歲郭姓女子被控在涉嫌在臉書PO文散布疫情假訊息，被歸仁分局查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

46歲郭姓女子被控涉嫌在臉書社團PO文「不戴口罩直接開單不勸導、已經有人被抓到被開單了」等不實情訊息，被台南市警歸仁分局傳喚到案，依法移送台南地檢署偵辦。

郭女於地方社團臉書發布貼文訊息，「今天5/20開始，在室外未戴口罩的人抓到直接開單不勸導囉！要注意~＃已經有人被抓到被開單了＃錢難賺別跟荷包過不去」等文字訊息，明顯和台南市政府於5月21日所發布之新聞「為落實全民外出全程配戴口罩，台南市祭出口罩大執法，對於未依規定於外出時全程配戴口罩，且經勸導不聽者，將依據傳染病防治法第70條第1項規定辦理，裁處新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰」內容不符，且在台南市政府未正式發布新聞稿前，即搶先在臉書張貼不實訊息誤導民眾，混淆民眾對於政府針對疫情訊息的正確性。

歸仁分局員警於網路情蒐發現後，為積極查處不實假訊息，以遏止不實訊息流傳引發恐慌，迅速查明並通知發文者到案說明。詢後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條：散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人，函送台南地檢署偵辦。





歸仁分局分局長洪頂力表示，於疫情日益嚴峻之際，請民眾勿任意散播有關疫情的謠言或張貼不實訊息。非經中央主管機關發布之公開資訊，或引起大眾恐慌的謠言、不實訊息，無論不實訊息是境外IP惡意造謠、無聊玩笑或是善意提醒，均有法律問責之必要，依法最高可罰300萬元罰金，或3年以下有期徒刑、拘役。另外民眾也可透過衛生福利部和疾病管制署1922防疫達人臉書專頁，或加入疾管家LINE官方帳號（疾管家LINE@：http://line.me/ti/p/@taiwancdc） 查證最新疫情資訊。

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