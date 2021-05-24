超商獨家手搖飲冰品！超濃百香果汁變冰棒　楊枝甘露雪糕吃得到果肉

▲7-11最新萬波楊枝甘露雪糕、CoCo都可x小美百香雙響炮冰棒。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣熱要吃冰！7-11一口氣推出3款最新冰品，吃得到CoCo都可和小美冰品跨界合作推出的百香果冰棒，以新鮮百香果原汁為基底，還能吃到百香果籽，每一口都療癒，另外還有獨家萬波楊枝甘露雪糕，只有來7-11才吃得到。全家則是限時推出「山形西洋梨霜淇淋」，西洋梨常溫熟成後榨成汁，再製成雪酪口感。

首先絕對必吃7-11獨家「CoCo都可x小美百香雙響炮冰棒」，每口都能吃到濃郁的百香果汁，也能吃到百香果籽，酸甜口味超消暑，還有去年上市即熱銷完售的「萬波楊枝甘露雪糕」，使用芒果、紅葡萄柚和椰漿製成，不僅吃得到芒果和紅葡萄柚果肉，並以QQ蒟蒻取代原本的西米露。

▲香甜味丹冬瓜茶碎冰與酸甜檸檬雪酪完美結合。



▲清水茶香綠豆沙牛奶綿密香濃。



還有一款限量「小美鑽石冰－味丹冬瓜茶」，小美鑽石冰和味丹冬瓜茶首度聯名，香甜味丹冬瓜茶碎冰與酸甜檸檬雪酪完美結合。另外，7-11還和台中知名老牌茶攤「清水茶香」聯名，復刻綿密香濃的招牌綠豆沙牛奶，外包裝還採用清水茶香漂亮花磚牆元素設計。

全家則是即日起至6月19日限時推出最新口味「山形西洋梨霜淇淋」，選用日本山形縣所產的「La France」品種西洋梨，經常溫熟成後鮮榨成汁，並製成雪酪口感，因應防疫期間，霜淇淋皆以杯裝加蓋形式販售，提供民眾安心購買。

▲全家推全新山形西洋梨霜淇淋，特別以杯裝加蓋方式販售。（圖／全家提供）