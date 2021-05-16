　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

胡同燒肉變身粽子太欠吃！超商開賣超邪惡特色粽　冰心粽咬下爆芋泥

▲▼7-11粽子。（圖／7-11提供）

▲今年不只能吃到超特別的風味粽，還有多種冰心粽。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

距離端午節僅剩1個月，就有超商和星級飯店、地方排隊名店合作推出多款傳統風味粽，還有胡同燒肉、老虎堂等特色粽，其中胡同燒肉特色粽包了秘製醬汁滷製特選三層肉，還能吃到栗子和鹹蛋黃，每一口都瀰漫幸福感，老虎堂冰心粽一咬下會爆出紅茶厚拿鐵、芋泥、紅豆內餡，超級罪惡。

7-11今年特別網羅星級飯店、地方排隊名店推出多款南北粽，包括「晶華酒店滬式東坡粽」、「晶英御品帝王粽」、「郭家經典古早味肉粽」以及「亨記經典北部粽、南部粽」等，讓民眾一次吃遍南北口味。同時更首次攜手胡同燒肉開發「胡同元氣燒肉粽」，以胡同燒肉招牌獨門秘製醬汁滷製特選三層肉，搭配栗子、鹹蛋黃、香菇及蝦米，讓傳統美食再添新意。

▲▼7-11粽子。（圖／7-11提供）

▲還有別了HELLO KITTY蝴蝶結的超Q粽子。

除了傳統粽之外，7-11也祭出多款冰涼爽口的點心粽，首推「老虎堂冰心粽」，虎式黑糖Q彈外皮搭配人氣紅茶厚拿鐵以及老少咸宜的綿密紅豆、香濃芋泥3種口味，另還有「手信坊晶漾冰粽」以及「郭元益好端端冰粽」，讓民眾涼爽過端午。

少女最愛的HELLO KITTY也化身為可口粽子，北部粽繫上超可愛蝴蝶結，還附贈有立體造型浮雕的醬油碟，KITTY粉一定要收。

吃完鹹的想來點甜的絕對不能錯過全家新品「芝士葡萄酷繽沙」，以手搖飲果粒茶飲為創意發想，最底層先是放了葡萄果凍，中間是巨峰葡萄果汁製成的冰沙，最後淋上帶有濃郁奶香的芝士冰淇淋奶蓋，加了熱牛奶後還會呈現漸層色彩，每一口都是超邪惡滋味，欠拍又欠喝，即日起正式開賣。

▲芝士葡萄酷繽沙還放了葡萄果凍。（圖／全家提供）

另外全家還買得到「東方美人茶霜淇淋」，東方美人茶為台灣4大茗茶之一，這次以霜淇淋形式呈現新風貌，具有獨特熟果香和蜂蜜香氣，融入優質乳原料製成茶韻厚實、口感滑順的霜淇淋，還搭配限量珊瑚粉色餅皮，每一口都甜蜜。

▲全家最新東方美人茶霜淇淋。（圖／記者周姈姈攝）

ET快訊
模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！鳳梨秒道歉：靠X啊歹際大條
雙北三級警戒仍正常上班上課　專家憂：防疫破口難避免
3縣市一夜變色！今年288例本土確診地圖曝　中部也紅了
結帳口罩秒漲50元！男客傻眼不買了　店員也愣住曝：昨天才漲過

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

胡同燒肉變身粽子太欠吃！超商開賣超邪惡特色粽　冰心粽咬下爆芋泥

南、北口味不一樣！必勝客打造「粽子比薩」　XO醬炒糯米超涮嘴

麥當勞雙北「這時段」暫停內用外帶！得來速、歡樂送維持服務

量販超市限購懶人包！家樂福營業時間更動　全聯比照颱風4倍庫存

物資搶購暴增配送量太大　3大電商快速到貨有影響

漢堡王跟進！北北基「暫停內用」　僅提供外帶外送服務

「泡麵、米」網購下訂爆單　電商：持續補貨正常出貨

家樂福最新限購令！「泡麵、水、衛生紙」每人限量　外送服務暫停

好市多家樂福祭實聯制、限購令！量販超市超商「防疫升級懶人包」

外送平台大當機！熊貓超市瞬間爆量訂單　超出負荷「狂轉圈」

婦人騎車停紅燈「低頭虔誠祈禱」　路人誤認火影迷：結印手速超快

北市爆89例！下周啟動居家辦公 柯文哲：盡量不外出、不在外吃飯

雙北升三級警戒！民眾狂掃物資 直擊賣場採買結帳至少排2小時↑

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

本土確診驚爆180例！陳時中：雙北升為第三級警戒

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

本土爆180例「雙北升3級警戒」　室內5人、室外10人聚會全停！

未注意前方回堵！貨車緊急踩煞　反應不及撞上...前車翻360度撞壁

被誤認為獅子哥...苦主出面喊冤！ 「是在萬華另間茶室親小姐」至今未採檢

胡同燒肉變身粽子太欠吃！超商開賣超邪惡特色粽　冰心粽咬下爆芋泥

南、北口味不一樣！必勝客打造「粽子比薩」　XO醬炒糯米超涮嘴

麥當勞雙北「這時段」暫停內用外帶！得來速、歡樂送維持服務

量販超市限購懶人包！家樂福營業時間更動　全聯比照颱風4倍庫存

物資搶購暴增配送量太大　3大電商快速到貨有影響

漢堡王跟進！北北基「暫停內用」　僅提供外帶外送服務

「泡麵、米」網購下訂爆單　電商：持續補貨正常出貨

家樂福最新限購令！「泡麵、水、衛生紙」每人限量　外送服務暫停

好市多家樂福祭實聯制、限購令！量販超市超商「防疫升級懶人包」

外送平台大當機！熊貓超市瞬間爆量訂單　超出負荷「狂轉圈」

新竹縣某幼兒園「疑出現確診童」！　家長奔醫院漏夜排隊等採檢

雷諾將推「換電式」電動車　網驚：Gogoro引領世界潮流？

美軍艦加州外海直擊UFO影片曝！　球狀黑點「詭橫移突墜海」消失

基隆宣布暫停「娛樂漁船」載客出航　登島、海釣、潛水全停

餵空氣零食賓士貓「空吃11次」！　呆萌反應網暴動：不要玩貓貓

《與惡》女星被打送醫「眼角膜破裂」！傷照曝光…2歲兒自責哭了

有養狗才懂！媽秀車窗玻璃「愛的痕跡」　網笑翻：那是牠的畫板

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！鳳梨秒道歉：靠北啊歹際大條

3縣市一夜變色！今年288例本土確診地圖曝　中部也紅了

王浩宇打臉「國民黨還在吵普篩？」　揭華航機師篩檢：陰性卻確診

消費熱門新聞

熊貓超市爆量訂單「狂轉圈」

麥當勞雙北「這時段」停內用外帶

超市限購懶人包！家樂福清單再增

家樂福最新限購令　外送暫停服務

全聯「實聯制」 排隊排到馬路上

好市多「貨架整排空蕩蕩」…民眾憂缺貨　業者回應了

好市多、愛買限購令！賣場防疫升級懶人包

吃貨注意！5/17整點開搶5元摩斯紅茶

必勝客打造「南、北粽比薩」！

超商開賣胡同燒肉粽、老虎堂冰心粽

uno攜手岡本打造「硬挺新態度」

統一西瓜牛乳強勢回歸！

頭皮冰炫風網友讚爆：洗完凍3天

全台新光三越、SOGO實聯制

更多熱門

相關新聞

嗨啾軟糖變身冰棒！還能吃到優格夾心

嗨啾軟糖變身冰棒！還能吃到優格夾心

變身冰棒也太欠吃！「嗨啾軟糖」一直以來都受到許多人喜愛，咬下是充滿嚼勁的口感，還能嚐到酸酸甜甜的果汁，而現在嗨啾軟糖變身冰棒，每一口都能吃到冰涼又香甜的葡萄香味，只要衝小7就吃得到。全家也推出「芝士葡萄酷繽沙」，以巨峰葡萄果汁製成冰沙，還加了葡萄果凍以及芝士冰淇淋奶蓋。

端午連假　台鐵狂銷逾13萬張票

端午連假　台鐵狂銷逾13萬張票

彈珠汽水聖代超邪惡！超商新冰品盤點

彈珠汽水聖代超邪惡！超商新冰品盤點

滿州婦上山採月桃葉失聯　警消2小時找到人

滿州婦上山採月桃葉失聯　警消2小時找到人

端午高鐵加開103班車！5/14開搶

端午高鐵加開103班車！5/14開搶

關鍵字：

超商美食粽子端午節

讀者迴響

熱門新聞

口罩要戴2層　美醫師：台灣防疫「停在去年」

柯文哲提「A的N次方」霸氣喊話　萬人讚爆

未顯示來電狂Call：計程車司機確診！網紅停更

泡麵貨架剩綠色包裝　千人看口味秒懂

獅團女兒確診！匡列247人採檢結果全數出爐

「過兩天大量暴增不意外」　蘇怡寧揭原因

損失上千萬！　館長：錯誤決策沒人要負責？

配合防疫自主管理！科技廠員工竟遭資遣

4起群聚炸286本土！一張表看懂人與人的連結

3縣市一夜變色！今年288例本土確診地圖曝　中部也紅了

暴增180本土「新北占75例」板橋、新莊確診最多

海運為何沒變破口　內行人掀關鍵

男客買口罩秒漲價！　店員也傻眼曝：2天漲80元

范雲臉書遭萬人灌爆：一人滅全國

還是有人不戴口罩！　潔哥提1政策網讚爆

更多

最夯影音

更多
婦人騎車停紅燈「低頭虔誠祈禱」　路人誤認火影迷：結印手速超快

婦人騎車停紅燈「低頭虔誠祈禱」　路人誤認火影迷：結印手速超快
北市爆89例！下周啟動居家辦公 柯文哲：盡量不外出、不在外吃飯

北市爆89例！下周啟動居家辦公 柯文哲：盡量不外出、不在外吃飯

雙北升三級警戒！民眾狂掃物資 直擊賣場採買結帳至少排2小時↑

雙北升三級警戒！民眾狂掃物資 直擊賣場採買結帳至少排2小時↑

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

本土確診驚爆180例！陳時中：雙北升為第三級警戒

本土確診驚爆180例！陳時中：雙北升為第三級警戒

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面