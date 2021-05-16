胡同燒肉變身粽子太欠吃！超商開賣超邪惡特色粽　冰心粽咬下爆芋泥

▲今年不只能吃到超特別的風味粽，還有多種冰心粽。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

距離端午節僅剩1個月，就有超商和星級飯店、地方排隊名店合作推出多款傳統風味粽，還有胡同燒肉、老虎堂等特色粽，其中胡同燒肉特色粽包了秘製醬汁滷製特選三層肉，還能吃到栗子和鹹蛋黃，每一口都瀰漫幸福感，老虎堂冰心粽一咬下會爆出紅茶厚拿鐵、芋泥、紅豆內餡，超級罪惡。

7-11今年特別網羅星級飯店、地方排隊名店推出多款南北粽，包括「晶華酒店滬式東坡粽」、「晶英御品帝王粽」、「郭家經典古早味肉粽」以及「亨記經典北部粽、南部粽」等，讓民眾一次吃遍南北口味。同時更首次攜手胡同燒肉開發「胡同元氣燒肉粽」，以胡同燒肉招牌獨門秘製醬汁滷製特選三層肉，搭配栗子、鹹蛋黃、香菇及蝦米，讓傳統美食再添新意。

▲還有別了HELLO KITTY蝴蝶結的超Q粽子。



除了傳統粽之外，7-11也祭出多款冰涼爽口的點心粽，首推「老虎堂冰心粽」，虎式黑糖Q彈外皮搭配人氣紅茶厚拿鐵以及老少咸宜的綿密紅豆、香濃芋泥3種口味，另還有「手信坊晶漾冰粽」以及「郭元益好端端冰粽」，讓民眾涼爽過端午。

少女最愛的HELLO KITTY也化身為可口粽子，北部粽繫上超可愛蝴蝶結，還附贈有立體造型浮雕的醬油碟，KITTY粉一定要收。

吃完鹹的想來點甜的絕對不能錯過全家新品「芝士葡萄酷繽沙」，以手搖飲果粒茶飲為創意發想，最底層先是放了葡萄果凍，中間是巨峰葡萄果汁製成的冰沙，最後淋上帶有濃郁奶香的芝士冰淇淋奶蓋，加了熱牛奶後還會呈現漸層色彩，每一口都是超邪惡滋味，欠拍又欠喝，即日起正式開賣。

▲芝士葡萄酷繽沙還放了葡萄果凍。（圖／全家提供）

另外全家還買得到「東方美人茶霜淇淋」，東方美人茶為台灣4大茗茶之一，這次以霜淇淋形式呈現新風貌，具有獨特熟果香和蜂蜜香氣，融入優質乳原料製成茶韻厚實、口感滑順的霜淇淋，還搭配限量珊瑚粉色餅皮，每一口都甜蜜。

▲全家最新東方美人茶霜淇淋。（圖／記者周姈姈攝）