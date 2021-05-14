嗨啾軟糖變身冰棒太欠吃！酸甜葡萄口味神還原　還能吃到優格夾心

▲7-11限定嗨啾冰棒，軟糖變身冰棒超邪惡。（圖／《艾瑪斯 艾吃日記。嘉南高/桃竹苗/北北基美食旅遊Go》提供，下同，請勿任意翻攝以免侵權）



記者周姈姈／綜合報導

變身冰棒也太欠吃！「嗨啾軟糖」一直以來都受到許多人喜愛，咬下是充滿嚼勁的口感，還能嚐到酸酸甜甜的果汁，而現在嗨啾軟糖變身冰棒，每一口都能吃到冰涼又香甜的葡萄香味，只要衝小7就吃得到。全家也推出「芝士葡萄酷繽沙」，以巨峰葡萄果汁製成冰沙，還加了葡萄果凍以及芝士冰淇淋奶蓋，吃貨們一定不能錯過。

這款超邪惡「森永嗨啾冰棒」，全台小7門市都買得到，嗨啾軟糖直接變身冰棒，就連味道也是神還原，好吃到讓部落客《艾瑪斯 艾吃日記。嘉南高/桃竹苗/北北基美食旅遊Go》直呼「一根吃完巴不得再嗑一根」。

▲嗨啾冰棒根本就是放大版軟糖，口味也是神還原。



一打開包裝，馬上就能聞到濃郁香甜的葡萄香味，咬下後就是吃嗨啾軟糖的味道，中間還能吃到濃厚又綿密的乳酸優格，香甜冰涼超適合現在炎熱的天氣，每一口都超療癒。

全家則是推出最新「芝士葡萄酷繽沙」，以手搖飲果粒茶飲為創意發想，最底層先是放了葡萄果凍，中間是巨峰葡萄果汁製成的冰沙，最後淋上帶有濃郁奶香的芝士冰淇淋奶蓋，加了熱牛奶後還會呈現漸層色彩，每一口都是超邪惡滋味，欠拍又欠喝，即日起正式開賣。

▲芝士葡萄酷繽沙還放了葡萄果凍。（圖／全家提供）

另外全家還買得到「東方美人茶霜淇淋」，東方美人茶為台灣4大茗茶之一，這次以霜淇淋形式呈現新風貌，具有獨特熟果香和蜂蜜香氣，融入優質乳原料製成茶韻厚實、口感滑順的霜淇淋，還搭配限量珊瑚粉色餅皮，每一口都甜蜜。

▲全家最新東方美人茶霜淇淋。（圖／記者周姈姈攝）

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