何博文爆確診看護被趕到陽台　嗆侯友宜：別造神快回神

▲何博文。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

名嘴周玉蔻在《台北之音》節目收攤後，24日在個人臉書開起節目《蔻蔻早餐》。首場來賓邀請民進黨前立委、醫師林靜儀，以及市議員何博文。何博文透露，收到非常多民眾陳情，確診後，家人沒防疫旅館可隔離，還有確診看護被雇主趕到陽台，他要侯友宜別造神快回神。

何博文表示，防疫不分藍綠，這幾天處理非常多的案件，新北市政府準備抗疫的工作確實有嚴重的不足，這幾天有太多案子發現自己是確診者之後，只能待在家裡，其他的家人無法有效隔離，其中一個例子是，有一個民眾染疫，家人想到防疫旅館進行隔離，卻沒有防疫旅館可住，拖了一天、兩天、三天。

何博文指出，這幾天發生很多案例，本來是一個確診，變成全家確診，又找不到地方，協調好幾天，到最後原本一家五口，有的人在新北，有的人送彰化，有的人要送嘉義，這裡面有長者、小朋友還有小嬰兒，這會造成家庭困擾，原本講超前部署，但疫情發生後，新北市根本無法處理，這也就是為什麼新北市確診數一直增加，很多人可以不用染疫，但處理延誤造成不幸。

何博文更爆料，有一位看護從新莊到永和去工作，看護後來確診，永和雇主竟把看護隔離起來，等了好幾天等不到協助就醫，看護護被隔離在衣櫃裡面，還一度趕到陽台，後來他們介入協調，看是否能讓看護趕快就醫，永和衛生所和新莊衛生所互踢皮球，如果第一時間能讓確診者就醫到集中檢疫站、有房間可以隔離，事情會這麼嚴重到這種地步嗎？

何博文提到，中央早在一年前就告訴新北市政府要設立集中檢疫所，台北市有設立，所以台北市第一時間就可以送，新北市那天開全國防疫會議的時候才發現，新北市集中檢疫所根本沒設立，連中央都覺得非常離譜，後來緊急在淡水找一個飯店設置集中檢疫所。

何博文提及，他們難以接受這樣的超前部屬，若不把問題點出來，新北市政府還在做大內宣，告訴新北市政府隔離空間根本不足，居然還被說是謠言，「那你去告我好了，你乾脆把我抓起來好了，我處理這些案件，處理到我要掉眼淚，你知道那個確診者自己染疫，結果擔心自己家人也染疫，這種心情有多痛苦」

何博文還說「我覺得這個市長可能沒有辦法體會，因為他沒有辦法第一線接到這些哀嚎基層的聲音，所以他竟然說我們都在製造謠言、我們都在亂講話」、「如果第一時間真的有所謂超前部署，我坦白說，新北市不會現在變成比台北市還要嚴重」