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5／28可解三級？台大醫「見他國經驗」嘆：不太可能，學生難再復學

▲▼全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，指揮中心呼籲民眾減少外出，避免聚會，台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人,台北空城,自主封城,自律,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲全國新冠肺炎疫情提升至三級警戒，台北市街頭人潮銳減，只有零散車流與行人。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／採訪報導

台灣本土確診爆不停，繼雙北市於15日宣布進入第三級警戒後，為加強防疫，指揮中心19日也將全國統一提升至第三級至5/28，對於是否能如期解除三級，台北市長柯文哲認為不太可能，新北市長侯友宜也說，要做好隨時都有延長的準備。而看在感染科專家的眼裡，以澳洲墨爾本從單日新增700例到解封，花了快3個月，悲觀認為「不太可能」。

本刊近日報導墨爾本封城「從單日700+到清零」　ICU護理生揭實錄！告誡2重點指出，一名旅居墨爾本、在ICU實習的廖姓護理師表示，從去年3月底每天確診50例左右，開始三級封城，限制從家裡出門距離不能超過25公里，每家只能一人出門採買生活用品。每天可出門運動2小時，但禁止串門子，未料三級封城阻擋不了病毒肆虐。

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廖小姐接著說，7月時單日暴增1、200例，接著飆升至700多例，政府緊急下令四級封城，只能出門距離5公里，晚上8點禁出門，違規恐面臨新台幣數萬罰款。封城的效果顯而易見，3/30～5/15為三級封城，而後又曾降級，7/30變為三級，接著8/2變4級封城，為期共6週，「之後好像是降到３級，最後是10/26解封。」

▲▼新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站,有民眾穿著便利雨衣前來篩檢,篩檢站 。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站。（圖／記者李毓康攝）

是否可能在28日解除三級警戒，台北市長柯文哲昨表示，按照目前的疫情狀況，不太樂觀，也不太可能；且雙北涉及首都生活圈，要延長或解除，也還是要與新北商量。新北市長侯友宜今受訪上午受訪表示，「看起來…到5月28日都不能夠完全清除感染源」，都要花時間了解、匡列，一直到5月28日恐怕都沒有辦法做完。

前台大感染科醫師林氏璧接受《ETtoday新聞雲》採訪時坦言：「不太可能！大家不能再用清零看待疫情」，他以去年澳洲花了3個月，在第三、四級的警戒徘徊才從單日新增700例歸零、解封，因此台灣若在28號能見確診數下降，才有望降回二級，但大家仍要有心理準備，維持一定的公衛措施，「這可能是以後的常態了」。

林氏璧說，台灣剛進入大規模的社區流行，因此民眾對於數字非常敏感，但對其他國家人民而言，每天確診數字上上下下，早已對數字不再錙銖必較。因此國人應著重在「疫情的流行趨勢」。走出雙北市，全台各地皆有零星個案，找不到感染源者的疫情會慢慢延燒，當社區存在一定程度的感染，唯有靠著打疫苗，才有機會讓人民恢復以往的生活。

▲▼台北人潮車流空城 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲唯有靠著打疫苗，才能讓國人緩慢地恢復正常生活。（示意圖／記者劉亮亨攝）

「降回二級又怎樣？」林氏璧直言，國人放鬆後疫情可能又燒起來，以世界各國為例就是這樣開開關關一年，台灣只是重複各國做的事情，可能已經錯過完全清零的機會。若還想要完全清零，可能得得學習澳洲落實封城，且時間要拉得夠久，不再只是1、2個潛伏期這麼簡單。

被問到三級警戒僅維持2週是否太短？林氏璧認為，這對民眾的打擊面及心理壓力太大，因此政府先以2週期14天進行，看28日後確診數是否下降。但他悲觀認為，應該會再延後1～2週，「學生是不會再開學了，直接連到暑假」；至於停班他則認為非必要，反而是鼓勵企業能遠距在家上班，可能成為常態化，面對這波看不到盡頭的疫情，他呼籲要做好長期抗戰的準備。

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