台南小吃店、各式餐廳24日起全面禁止內用　違者罰3千至1.5萬

▲台南市長黃偉哲指出，市府決定5月24日起台南小吃店、各式餐廳全面禁止內用，只能外帶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，由於市府稽查台南市各小吃店、餐廳等防疫情況時，發現內用部分防疫不盡理想，許多多業者不遵守配合相關防疫規定，市府決定5月24日起至中央防疫指揮中心指示解除為止，台南小吃店、各式餐廳24日起全面禁止內用，只能外帶，市府也會協助建立「外送」服務，以降低衝擊。

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黃偉哲指出，台南市夜市已禁止內用只能外帶，但小吃店及餐廳部分，只要符合防疫柬關規定，用遵守實聯制、使用隔板、梅花座等防疫措施，之前並沒有禁止內用，但5月23日進行相關稽查後，發現外帶還好，內用部分很多業者配合度不盡理想，為防止成防疫破口，市府宣布自5月24日起至中央防疫指揮中心指示解除為止，台南小吃店、各式餐廳等場所全面禁止內用，只能外帶，市府也會請經發局協助業者建立「外送」服務，以降低經濟衝擊。

經發局長陳凱凌指出，據調查業者約有70％是外帶，內用係30%，市府會協助業者建立「外送」服務系統，如何接單、如何外送，像農產品業者，市府也在送生鮮蔬果等品送外宅配到家服務，這些市正在進行，會協助業者度過疫情難關。

市長黃偉哲請業者配合台南小吃店、各式餐廳24日起全面禁止內用，市府會落實加強稽查，一切以防疫為重，違者將依規定開罰。

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