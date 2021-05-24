　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南小吃店、各式餐廳24日起全面禁止內用　違者罰3千至1.5萬

▲台南市長黃偉哲指出，市府決定5月24日起台南小吃店、各式餐廳全面禁止內用，只能外帶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，市府決定5月24日起台南小吃店、各式餐廳全面禁止內用，只能外帶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，由於市府稽查台南市各小吃店、餐廳等防疫情況時，發現內用部分防疫不盡理想，許多多業者不遵守配合相關防疫規定，市府決定5月24日起至中央防疫指揮中心指示解除為止，台南小吃店、各式餐廳24日起全面禁止內用，只能外帶，市府也會協助建立「外送」服務，以降低衝擊。

▲台南市長黃偉哲指出，市府決定5月24日起台南小吃店、各式餐廳全面禁止內用，只能外帶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃偉哲指出，台南市夜市已禁止內用只能外帶，但小吃店及餐廳部分，只要符合防疫柬關規定，用遵守實聯制、使用隔板、梅花座等防疫措施，之前並沒有禁止內用，但5月23日進行相關稽查後，發現外帶還好，內用部分很多業者配合度不盡理想，為防止成防疫破口，市府宣布自5月24日起至中央防疫指揮中心指示解除為止，台南小吃店、各式餐廳等場所全面禁止內用，只能外帶，市府也會請經發局協助業者建立「外送」服務，以降低經濟衝擊。

▲台南市長黃偉哲指出，市府決定5月24日起台南小吃店、各式餐廳全面禁止內用，只能外帶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局長陳凱凌指出，據調查業者約有70％是外帶，內用係30%，市府會協助業者建立「外送」服務系統，如何接單、如何外送，像農產品業者，市府也在送生鮮蔬果等品送外宅配到家服務，這些市正在進行，會協助業者度過疫情難關。

▲台南市長黃偉哲指出，市府決定5月24日起台南小吃店、各式餐廳全面禁止內用，只能外帶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲請業者配合台南小吃店、各式餐廳24日起全面禁止內用，市府會落實加強稽查，一切以防疫為重，違者將依規定開罰。

聲寶捕蚊燈黑白兩色可選擇

ET快訊
快訊／蘇貞昌召開疫情會議：要求指揮中心評估全國三級警戒是否延
台中一家4口3死！6歲女童喊「房間臭臭」　半夜跑客廳躲死劫
助雙北抗疫！東森集團捐1000萬　王令麟：全民共同守護家園
快訊／柯文哲下令快篩陽性PCR優先送檢　「3天才出來，拖我時
獨／富邦人壽1位業務員確診！　金融業已22名染疫
快訊／基隆夜唱男確診爆「1傳3」　急疫調上班地點
快訊／李昇基被爆愛上小6歲女星！　祕密交往1年

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／紫色強對流突襲！大雷雨轟炸北北基5縣市　時雨量破60毫米

網傳「染病沒啥大不了」！　林靜儀傻眼附3圖：吃飽太閒

老師遠距教學還要「天天到校消毒」　教團籲措施從寬認定

好親近卻難打動！史上稱「最難追」星座女TOP5　

LIVE／528三級解封無望？陳時中最新說明

確診病患衝出隔離區咆哮！只因手機沒電　醫護心累：真的灰心

防疫神隊友TOP5星座！雙子像座情報站、巨蟹會寫愛的小紙條

防疫消毒隊員納入公費疫苗接種　鄭文燦贈「元氣箱」慰勉

無照網路揪團賣新冠快篩「恐觸2法」　得累加併罰最重100萬

半夜3點接單！外送員見「42公斤清單」嚇得秒拒：恥度有多大

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

新店女不戴口罩！唸心經「起乩」　大鬧超商...挑釁警方遭強制送醫

外籍男子填錯地址害外送員延誤 竟嗆對方豬腦還加碼唱「青蛙歌」

北車男未戴口罩「持開山刀」狂揮 2警手、脖遭砍！警包圍壓制畫面曝

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

快訊／紫色強對流突襲！大雷雨轟炸北北基5縣市　時雨量破60毫米

網傳「染病沒啥大不了」！　林靜儀傻眼附3圖：吃飽太閒

老師遠距教學還要「天天到校消毒」　教團籲措施從寬認定

好親近卻難打動！史上稱「最難追」星座女TOP5　

LIVE／528三級解封無望？陳時中最新說明

確診病患衝出隔離區咆哮！只因手機沒電　醫護心累：真的灰心

防疫神隊友TOP5星座！雙子像座情報站、巨蟹會寫愛的小紙條

防疫消毒隊員納入公費疫苗接種　鄭文燦贈「元氣箱」慰勉

無照網路揪團賣新冠快篩「恐觸2法」　得累加併罰最重100萬

半夜3點接單！外送員見「42公斤清單」嚇得秒拒：恥度有多大

李多寅姊姊是李侑菲！首出道就當女一　公車上接吻李起光

826隻幼龜深陷水溝　志工「自製撈網營救」網讚爆：英雄

大谷翔平是世界級打者　運動家：根本是創造出來的球員

蘇貞昌下令：避免中央、地方不同調　由指揮中心統一防疫決策

疫情期間少接觸　北檢訂搜索監聽票流程「司法警察免進辦公區」

2長者＋1員確診！其他33人「全快篩陽性」　信義某老人機構爆群聚感染　

奪冠為台灣疫情帶來正能量　徐薇淩：最幸福的事情

LIVE／台股校正上漲36點　【股市維大利】14:00即時解盤

快訊／紫色強對流突襲！大雷雨轟炸北北基5縣市　時雨量破60毫米

臺大雲林虎尾院區設快篩站　現場民眾耐心等候

生活熱門新聞

每日發病數曝　醫：看吧！疫情快結束了

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

大雨來了！全台變天滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

今6例死亡！男昏迷死亡才確診

即／櫃姐不明染疫　高雄巨蛋宣布停業

改裝「防疫巴士」載輕症者到中南部　已送42趟285人

國軍大功臣！石門水庫清淤超標

食藥署長吳秀梅證實：署內員工無症狀染疫

愛莉莎莎怨「救護車很吵」：萬華人不用睡？

快訊／林右昌喊話中央：三級警戒延長兩週

自篩確診！網狂問「勃起正常嗎」　解答曝

淡江大學4師生確診！校內6天足跡曝

即／金門快篩站遭強制拆除！楊鎮浯發飆

鋒面接近！北北基14縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

發現確診者　台北101整棟消毒

發現確診者　台北101整棟消毒

據傳台北101辦公大樓內法巴集團有員工確診，因該大樓租戶密集，且都是金融、科技等大品牌公司，引發討論，對此台北101對外表示，在昨（5／23）收到內部租戶通知，已在晚上立刻進行全面性消毒，原本大樓每小時4次換氣作業，也加強換氣強度。據了解該公司相關人員已經停止上班。

疫情擊垮百業！他居然被加薪　釣出更狂公司

疫情擊垮百業！他居然被加薪　釣出更狂公司

即／北市大安防疫旅館1男身亡

即／北市大安防疫旅館1男身亡

關鍵字：

台南小吃店餐廳內用新冠疫情台灣防疫疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

《全明星》完賽「紅隊哭一團」　錢薇娟：藍隊心態不對

台中大里一家4口輕生3死　僅6歲女童倖存

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

女警巡邏蹲下身　臨檢非法群聚貓

528解除三級警戒？　柯文哲、侯友宜回應

每日發病數曝　醫：看吧！疫情快結束了

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

大雨來了！全台變天滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

資深藝人李玉芬驚傳病逝！恬娃證實噩耗

獨／鈕承澤出現仰德大道「完全沒戴口罩」

馬拉松21死是人禍？　受害者女兒列「五大疑點」

美股將血洗式下殺！　專家保證：暴跌40％至60％

李正皓曝：團隊比去年少1人　劉寶傑驚：難怪沒大腦

更多

最夯影音

更多
高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去
外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面