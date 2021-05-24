醫千字道歉誤認快篩醫護穿雨衣工作　撇合作網軍「我錯就是錯」

記者黃翊婷／綜合報導

整型醫師朱志凱23日在臉書PO出一張照片，感嘆有基層醫師主動支援機動快篩站，卻被迫穿「拋棄式雨衣」工作，但隨後被新北市衛生局駁斥。朱志凱24日凌晨在臉書發出一篇千字文道歉，承認是自己不夠專業也沒有查證，才會把拋棄式隔離衣錯當成雨衣，造成許多人誤會，不過，他絕對沒有刻意誤導或與網軍配合。

▲朱志凱錯把防護衣當雨衣，24日凌晨PO文道歉。（圖／翻攝自Facebook／朱志凱）

朱志凱23日晚間在臉書PO出一張照片，表示依據原先計畫，相關單位要在社區活動中心設置行動篩檢站，永和耕莘醫院的院長21日奉命開設「中和區篩檢站」，但遭到當地里長、居民嚴重抗議等原因，計畫以失敗告終，百般無奈之下，後續設立行動篩檢站，只能設在戶外，由於沒有空調，若穿上全套隔離服，醫師可能會熱衰竭、中暑，因此只能穿著防護不足的裝備，再吹電風扇散熱。

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而這張基層醫師被迫穿「拋棄式雨衣」工作的照片，迅速在網路上流傳開來，掀起各界熱議。但新北市衛生局同日晚間隨即發出聲明，強調醫護同仁都是穿著依照「中央流行疫情指揮中心COVID-19 」感染管制措施指引的醫療防護裝備，而篩檢站設置都是經由專業醫療團隊評估，尋找合適的地點，機動篩檢站每3天檢討一次。

▲新北市立聯合醫院三重院區「社區快篩站」啟用，民眾排隊等待篩檢。（圖／記者黃克翔攝）

對此，朱志凱24日凌晨3時許在臉書PO出一篇長達1356字的道歉文，坦言是自己不夠專業、沒有查證，才會把拋棄式隔離衣錯當成雨衣，造成許多人誤會，「對於這個錯誤我深切檢討，因為錯就是錯，沒什麼好找藉口」，不過，他絕對沒有刻意誤導或是與網軍配合PO文的意思，「如果有因為這個錯誤造成新北市衛生局和笫一缐醫護人員的困擾，我深感抱歉。」

朱志凱強調，PO文的本意是希望醫護人員能夠擁有更安全、有效率的工作環境，才能在抗疫的過程中長期抗戰，對於各界的指正他願意馬上修正，希望大家不要繼續貼標籤諷刺謾罵，或者使用不理性的文字攻擊，這對疫情都沒有幫助，「最後只希望第一線的醫療人員能夠在一個更安全、有效率的環境下對抗疫情，忠言逆耳，很多的提醒其實只是希望能夠更好，從來都不是為了要攻擊或者批評任何人，希望大家同島一命，能夠齊心合作對抗疫情。」