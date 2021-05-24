醫千字道歉誤認快篩醫護穿雨衣工作　撇合作網軍「我錯就是錯」

記者黃翊婷／綜合報導
整型醫師朱志凱23日在臉書PO出一張照片，感嘆有基層醫師主動支援機動快篩站，卻被迫穿「拋棄式雨衣」工作，但隨後被新北市衛生局駁斥。朱志凱24日凌晨在臉書發出一篇千字文道歉，承認是自己不夠專業也沒有查證，才會把拋棄式隔離衣錯當成雨衣，造成許多人誤會，不過，他絕對沒有刻意誤導或與網軍配合。
▲朱志凱錯把防護衣當雨衣，24日凌晨PO文道歉。（圖／翻攝自Facebook／朱志凱）
朱志凱23日晚間在臉書PO出一張照片，表示依據原先計畫，相關單位要在社區活動中心設置行動篩檢站，永和耕莘醫院的院長21日奉命開設「中和區篩檢站」，但遭到當地里長、居民嚴重抗議等原因，計畫以失敗告終，百般無奈之下，後續設立行動篩檢站，只能設在戶外，由於沒有空調，若穿上全套隔離服，醫師可能會熱衰竭、中暑，因此只能穿著防護不足的裝備，再吹電風扇散熱。
而這張基層醫師被迫穿「拋棄式雨衣」工作的照片，迅速在網路上流傳開來，掀起各界熱議。但新北市衛生局同日晚間隨即發出聲明，強調醫護同仁都是穿著依照「中央流行疫情指揮中心COVID-19 」感染管制措施指引的醫療防護裝備，而篩檢站設置都是經由專業醫療團隊評估，尋找合適的地點，機動篩檢站每3天檢討一次。
▲新北市立聯合醫院三重院區「社區快篩站」啟用，民眾排隊等待篩檢。（圖／記者黃克翔攝）
對此，朱志凱24日凌晨3時許在臉書PO出一篇長達1356字的道歉文，坦言是自己不夠專業、沒有查證，才會把拋棄式隔離衣錯當成雨衣，造成許多人誤會，「對於這個錯誤我深切檢討，因為錯就是錯，沒什麼好找藉口」，不過，他絕對沒有刻意誤導或是與網軍配合PO文的意思，「如果有因為這個錯誤造成新北市衛生局和笫一缐醫護人員的困擾，我深感抱歉。」
朱志凱強調，PO文的本意是希望醫護人員能夠擁有更安全、有效率的工作環境，才能在抗疫的過程中長期抗戰，對於各界的指正他願意馬上修正，希望大家不要繼續貼標籤諷刺謾罵，或者使用不理性的文字攻擊，這對疫情都沒有幫助，「最後只希望第一線的醫療人員能夠在一個更安全、有效率的環境下對抗疫情，忠言逆耳，很多的提醒其實只是希望能夠更好，從來都不是為了要攻擊或者批評任何人，希望大家同島一命，能夠齊心合作對抗疫情。」
昨晚我PO了一篇有關板橋快篩站的文章 沒想到引起了前所未有的關注 我之前被按讃留言最多的PO文就是我新拍的形象照，呵！當時還在想平常分享一些自己手術的作品竟然比不上自己的拍攝的分享，有點失落（我希望大家關注我的專業技術而不是我減肥成功）...由朱志凱發佈於 2021年5月23日 星期日
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