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《華爾街》曝病毒起源新證據：武漢病毒所3研究員　2019年11月求醫

▲▼武漢病毒研究所外圍站有多名保全人員。（圖／路透）

▲武漢病毒研究所與COVID-19的關聯多深，再因《華爾街日報》的報導引起討論。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

肆虐全球的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）源頭究竟從何而來，《華爾街日報》23日引述先前未披露的美國情報調查報告指出，中國武漢病毒所的3名研究人員，早在2019年11月即到醫院尋求治療，時間點比中國當局承認病毒流行的時間點早2個月。

《華爾街日報》指出該份情報調查的結果詳列感染的調查員人數（3人），發病時間以及到醫院就醫的時間，而這個結果將會增加「病毒來自武漢病毒所」理論的可信度，並會引發針對COVID-19究竟是否是實驗室外洩的病毒更廣泛的調查。

報導指出，拜登政府和此前的川普政府中熟悉這項情報的官員們，實際上大致持兩種不同立場，一名不願具名的人士就這項情報表示，尚未有確鑿的證據，需要進一步的調查，以及更多的合作配合；另有人認為情報源頭多源非單一，具有其可信度，只是尚未知曉3人因為什麼原因染病。

▲▼2019冠狀病毒疾病,COVID-19,新冠肺炎,病毒。（圖／路透）

▲美國多次引述未公開情報指武漢病毒所外洩病毒，中國則屢次否認指控。（圖／路透）

川普政府時期曾指控病毒是自武漢病毒所外洩，而當時即將卸任的川普和時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等人，僅說手上握有可信報告並公開調查結果，指出「美國政府有理由相信武漢病毒所的幾名研究員，在2019年的秋天身體出現狀況，是在疫情爆發的第一個確診案例之前發生，有COVID-19與普通季節性流感的相關症狀。」不過並未對外透露報告的細節內容，中國北京當局當時嚴正否認這項指控。

拜登政府上任後，美國、挪威、加拿大、英國和其他國家皆在3月發聲，表達對世界衛生組織（WHO）領導的研究結果表達懷疑，並要求進一步調查，以及取得疫情爆發早期完整的相關人員、動物和其他數據。

《華爾街日報》公布這項調查細節的時間點，就24日即將開幕的世界衛生大會（WHA）前夕，WHO預期在這段期間討論對COVID-19起源的下一階段調查。美國國家安全委員會（NSC）發言人對該篇報導不予置評，但表示拜登政府仍對疫情爆發早期階段所發生的事情，抱有一系列的懷疑，包括在中國境內的病毒起源。

發言人表示美國政府正在和WHO以及其他成員國合作，支持一項由專家主導的，不受政治和干擾的疫情起源研究。發言人表示現階段不願意對WHO的研究做預設立場，但所有的理論都應該要被國際專家們共同衡量研究。

中國自去年至今多次否認病毒從實驗室外洩，此次駐華盛頓大使館23日並未對該篇報導進行回應，但中國外交部回應《華爾街日報》指出，WHO的專家小組已經在2月赴武漢結束的研究中標明，病毒從實驗室外洩的可能性極低，「美國持續炒作病毒從病毒所外洩的理論，是真的關心追溯病毒源頭，還是只是想分散注意力？」

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