白狼請命：我們要「北京國藥疫苗」　中國共產黨才愛台灣人民健康

▲白狼張安樂喊話，「我們要北京國藥疫苗」。（圖／翻攝自張安樂粉絲團）

記者林彥臣／綜合報導

台灣疫情本土病例連續9天破百例，對此統促黨主席「白狼」張安樂在臉書發文，要替台灣人民的生命健康請命，要求使用大陸的「北京國藥疫苗」，更痛批民進黨政客自私自利，斷然拒絕大陸的愛心疫苗。

張安樂晚間在臉書發布影片的引言指出，「疫苗！疫苗！疫苗！我們要北京國藥疫苗！民進黨政客們為了權勢自私自利斷然拒絕中國大陸免費無償的愛心疫苗，現在疫情擴散又得不到疫苗，我們誓不罷休！」

張安樂呼籲，「懇求全台灣人民站出來，為了我們的生命安全、為了我們健康、我們要站出來！要讓民進黨政客接受大陸的愛心疫苗！讓我們一起站出來！為我們台灣人民生命的健康...『請命』」。

張安樂在影片中也強調，民進黨政府天天巴結美國，美國到現在一針疫苗都沒給，全世界只有中國大陸，願意免費無償提供台灣人民，世界衛生組織認證的「北京國藥疫苗」。

張安樂痛批，這些口口聲聲愛台灣的政客，居然阻撓大陸的善意，因為他們怕大陸的愛心，讓台灣人民的健康得到保障，他們就無法再操弄仇恨大陸，來騙取選票奪得政權。

張安樂強調，只有中國共產黨才愛台灣，愛台灣人民的健康，愛台灣人民的生命安全，這些政客，愛的是台幣、愛的是自己的權勢。

張安樂喊話陳時中，「疫苗！疫苗！疫苗！得不到疫苗，疫情得不到控制，我們是不罷休！」