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從「發病日」看疫情　前衛長：5月底每日本土病例降至個位數

▲▼疫情關鍵統計曝光！涂醒哲：每日本土病例降至個位數。（圖／涂醒哲臉書）

▲涂醒哲從「發病日」看疫情。（圖／涂醒哲臉書）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠疫情持續延燒，全國第三級警戒將持續至28日。不過，曾任衛生署長的嘉義市前市長涂醒哲23日晚間在臉書撰文，他以「發病日」分析疫情走向，發現數字明顯減少，22日的發病人數更不到50人，「疫情已見曙光」，5月底前可以達到每日本土病例個位數的結果

涂醒哲指出，23日下午接到朋友傳來以「發病日」統計的疫情流行圖，非常高興，因為一周來他一直想看發病日的資料而不可得，每天都掉入被檢驗量能及通報效率嚴重左右的數據中，很難分析真正的流行狀況

涂醒哲說明，可以看出這波疫情由5月初開始，以等比級數的流行曲線往上攀升，15日到17日達到高峰，18日以後每天明顯減少，到22日的發病人數不到50人。他說，看到圖後安心多了，可以有信心地説這波疫情已經得到控制，感謝全體國民的配合。

涂醒哲表示，未來幾天會有22日發病但較慢求診的病人會加上去，但整體下降趨勢已經明顯。因為拿不到感染日資料，有一些無症狀感染者也沒有發病日，但合理判斷其占所有感染者的比例不會有變化，發病日已經是最好的流行病學指標

涂醒哲說明，18日以後個案減少，合理推測來自11日蘇貞昌院長請大家收心，及提升全國防疫警戒至第二級的政策，在一個潛伏期的3到7天後，大家減少接觸，強化戴口罩、勤洗手、不摸眼鼻口等，已經發揮效果。

涂醒哲說，更完整的效果會在2個潛伏期後展現，加上19日全台灣防疫警戒升至三級，相信5月底前就可以看到很明顯的效果，應該可以達到每日本土病例個位數的結果，也就是說，可能仍然會有密切接觸如家庭內的感染，但不會有大型的社區散播。

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