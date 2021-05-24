快篩醫護遭傳「穿雨衣」篩檢　侯友宜深夜致歉：檢討是否有更好的工作環境

▲新北衛生局表示，快篩站設置高規格採檢隔板。（圖／新北衛生局提供）

記者楊蕓／新北報導

新北市板橋機動篩檢站23日正式啟用，但一名醫師在臉書發文指出，基層醫師主動支援機動快篩站，卻被迫只能穿「拋棄式雨衣」工作。對此，新北市長侯友宜23日深夜發文，強調醫護身穿的是「防潑水醫療防護衣」，絕對重視醫護同仁的防護與健康，此外，他感謝防疫英雄在臨時性的室外環境下，仍然秉持專業精神執行篩檢任務。侯友宜表示，謝謝外界的鼓勵和批評，對於考慮不周造成困擾他感到抱歉，同時也會檢討，面對嚴峻疫情，是不是可以有更好的工作環境。

針對該名醫師的發文，新北衛生局晚間駁斥，強調醫護同仁都是穿著依照「中央流行疫情指揮中心COVID-19 」感染管制措施指引的醫療防護裝備，而篩檢站設置都是經由專業醫療團隊評估，尋找合適的地點，機動篩檢站每三天檢討一次。

侯友宜深夜在臉書發文表示，今天在板橋和中和開設臨時性質、為期三天的「機動篩檢站」，針對熱區民眾執行快篩，他非常感謝，每一位專程趕來支援的基層醫師，冒著酷熱的天氣，為民眾認真的採檢，他們每一個人都是防疫英雄。

侯友宜表示，機動篩檢站醫護同仁穿著是依照「中央流行疫情指揮中心COVID-19 」感染管制措施指引的醫療防護裝備，身上穿的是「防潑水醫療防護衣」，同時也採用了高規格的採檢隔板，我們絕對重視醫護同仁的防護與健康。

侯友宜說，非常感謝這些防疫英雄在這樣臨時性的室外環境下，仍然秉持專業精神，執行篩檢任務，向他們致敬！除了感謝，晚上他也和同仁們檢討，面對嚴峻的疫情，如果還有同樣的需要，是不是可以有更好的工作環境，同時，基於防疫優先，一切的作為，都應該以防疫，做為第一考量，「對於我們的考慮不周，造成的困擾，我覺得很抱歉，也謝謝所有朋友們的鼓勵和批評，我相信，出發點都是好的，我更相信，我們會做得更好。」