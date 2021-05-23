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桃園市今日本土23例累計120人　11區淪陷僅大園、復興區為淨土

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜說明今日疫情。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜說明今日疫情。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

中央疫情指揮中心23日公告桃園23例本土案例，年齡介於10歲以下至70多歲之間，其中2例有萬華活動或接觸史、7例為確診者接觸者，14例調查中。足跡圖仍舊在賣場、市場外還有藥局；另外桃園市13區共120人確診，僅大園、復興2區為零確診，居家隔離人數2079人，以靠近新北市地緣的桃園、龜山及蘆竹區共佔了1514人。

▲桃園今日確診足跡公布乃新增足跡(下同)。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園今日確診足跡公布及新增足跡(下同)。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園今日確診足跡公布乃新增足跡(下同)。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園今日確診足跡公布乃新增足跡(下同)。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園今日確診足跡公布乃新增足跡(下同)。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園今日確診足跡公布乃新增足跡(下同)。（圖／桃園市政府提供）

桃園市今日疫情說明，有萬華活動/接觸史2人(案號：3999、4206) ，確診者接觸者7人(案3998、4001、4202、4203、4204、4210、4211)，尚在調查中14人(案4000、4002、4200、4201、4205、4207、4208、4209、4323、4324、4325、4326、4330、4331)。家庭成員確診分別為(4202、4203、4204)及(4210、4211)，餘18位獨立通報案。

▲▼桃園累計確診人數及居家隔人數。（圖／桃園市政府提供）

▲▼桃園累計確診人數及居家隔人數。（圖／桃園市政府提供）

▲▼桃園累計確診人數及居家隔人數。（圖／桃園市政府提供）

今日足跡圖以桃園區和中壢區為主新增則有八德、龍潭、龜山等區，包括全聯和家樂福等賣場都有足跡，另外傳統市場大湳、龍潭、內壢及忠孝黃昏市場提也出現確診者。累計全市13區共有120人確診以桃園區41人、龜山區21人及中壢區15人居前三名，未有確診者僅大園和復興2區。

至於居家隔離人數行政區分布，全市13區都有以靠近新北市地緣的桃園、龜山及蘆竹區共佔了1514人，而中壢區也破百人有113人，至於未有確診淨土的大園區有53人、復興區4人，合計2079人。

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