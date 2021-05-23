校正回歸「上週個案數」曝光！　5／17本土確診441例最多

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布287例本土和170例校正回歸本土個案，其中校正回歸後，5/16有257例、5/17有441、5/18有355例、5/19有319例、5/20有375例，其中也以5/17的441例最多。

校正回歸個案170例中，為84例男性、86例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於4月25日至5月22日；個案分布以臺北市88例最多（以萬華區48例為多），其次為新北市73例（以板橋區17例為多），彰化縣6例，宜蘭縣、新竹市及雲林縣各1例。

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▲校正回歸情形。

今日新增287例本土病例，為138例男性、149例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月6日至5月22日；個案分布以新北市142例最多（以板橋區32例為多），其次為臺北市77例（以萬華區38例為多），桃園市23例，屏東縣、南投縣各8例，宜蘭縣6例，基隆市、臺中市及彰化縣各5例，臺南市2例，花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1例。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關161例、茶藝館相關25例、某社團相關5例、某水果商相關11例、其他已知感染源119例、關聯不明70例、疫調中66例。相關疫情調查持續進行中。