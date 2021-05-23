加校正回歸共457例本土！萬華活動史相關161例、茶藝館25例

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布新增287例本土，另有170例本土個案為校正回歸上週各日個案，總共457例本土。綜合所有個案，其中萬華活動史相關161例、茶藝館相關25例、某社團相關5例、某水果商相關11例、其他已知感染源119例、關聯不明70例、疫調中66例，相關疫情調查持續進行中。

今日新增287例本土病例，為138例男性、149例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月6日至5月22日；個案分布以新北市142例最多（以板橋區32例為多），其次為臺北市77例（以萬華區38例為多），桃園市23例，屏東縣、南投縣各8例，宜蘭縣6例，基隆市、臺中市及彰化縣各5例，臺南市2例，花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1例。

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▲0523疫情確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

校正回歸個案170例中，為84例男性、86例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於4月25日至5月22日；個案分布以臺北市88例最多（以萬華區48例為多），其次為新北市73例（以板橋區17例為多），彰化縣6例，宜蘭縣、新竹市及雲林縣各1例。

另也新增6例死亡個案，為5男（案1912、案2384、案2986、案3304、案3417）1女（案2483），年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月10日至5月20日，確診日介於5月17日至22日，死亡日介於5月20日至21日。上述6名個案，除案2483外，餘5人皆有慢性病史。