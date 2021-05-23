獨居阿姨發燒咳嗽！119一聽「確診」沒轍了：病床全額滿醫院拒收

記者黃可昀／綜合報導

22日新增2例死亡，其中一例為永和70多歲男性，被匡列為居家隔離，19日至醫院採檢時自述無症狀，21日卻被家人發現陳屍家中沒有呼吸心跳。一名網友在PTT表示，「我可以預言，接下來這幾天很多人會這樣死去的」，並分享阿姨自身經驗，呼籲民眾多注意獨居家人的健康狀況。

▲醫療資源吃緊，輕症者先在家隔離。（示意圖／記者呂佳賢攝）



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原PO在PTT指出，他70歲阿姨本月15日發燒，18日驗出確診，衛生局請她自行在家中隔離，22日體溫再度燒到38度以上，並出現咳嗽等「指標性」症狀，他幫阿姨聯繫1922，相關人員請他撥打1999，後續又轉接給消防局，「消防局問完電話地址後一聽到是確診者，直接回覆無法協助。」

消防局無奈回應，並不是無法協助就醫，而是目前隔離病床都滿了，「救護車現在過去只會被擋在醫院外面拒收，所有確診者之送醫由衛生局統一調派」，於是又給了原PO 2支電話號碼連繫，不過電話遲遲打不進去，阿姨只好暫時作罷。

▲獨居老人在生病的情況下，很難自己完成繁雜的打電話程序。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



原PO認為，「我阿姨雖然獨居，好歹還算有家人關心」，真正獨居在家的老人，若沒有家人協助就醫、回報，「我很難相信他會有辦法自己靠電話走完這麼長的一串行程」，連他代為打電話通報都花了幾小時，相信大多老人家都沒辦法自己完成這些流程，「請大家真的把醫療資源盡可能地保留給緊急需要的人，不然真的會有人因此死掉的。」

網友指出，「現在每天幾百個確診，要送檢疫所也有流程，沒那麼快吧」、「這種病例增加速度，基本上現有防疫旅館數量根本不夠」、「看來雙北政府的現況就是無法顧及所有人了，自己沒提出就不會主動提供資源，如果主動提供，醫護資源可能直接炸開」、「最弱勢的人資訊也落後，真的會因此得不到醫療資源。」