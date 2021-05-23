嘉義縣首例確診：網拍男趴趴走　「為了移車」單日搭高鐵來回

▲嘉義縣市各一個案確診。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中央疫情指揮中心公布嘉義縣首例本土確診案例，嘉義縣長翁章梁及嘉義市長黃敏惠23日下午3時同時透過直播公布縣市確診個案足跡。兩個案分別都在外縣市工作，接觸對象都被匡列或安排入防疫旅館，2確診個案則被送入專責醫院。





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▲嘉義縣長翁章梁、新聞處長蕭英成及衛生局長趙紋華記者會說明確診個案足跡。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣該確診個案為編號4338、41歲男性溪口鄉鄉親，從事網路拍賣，一到五都在北、中部活動，周末返家，因為怕車輛違規，19日從台中搭高鐵回嘉義，移完車再搭高鐵北上，直到20號發病流鼻涕，但當時人並不再嘉義縣也未就醫，再則等到21號高鐵回嘉義自行開車回透天兩層樓，隔天打1922採檢後確診陽性，個案父母喉頭採檢採陰性，嘉義停留時間短暫，外出也全程戴口罩，僅回家跟雙親有接觸，個案雙親被匡列也已安排入住防疫旅館，環保局也自高鐵及其住家進行全面消毒。

▲嘉義縣公布確診個案足跡。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁強調，疫情嚴峻，全台同島一命，沒有哪一個縣市絕對安全，請鄉親減少不必要的移動、戴好口罩、勤洗手，也呼籲北部鄉親用電話關懷代替移動探視，阻斷病毒遷移，除外出全程佩戴口罩，務必停止或避免不必要移動、活動或集會，才能減少防疫漏洞。

縣衛生局長趙紋華呼籲鄉親落實戴口罩、勤洗手，如出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，應撥打1922專線，勿搭乘大眾運輸，縣府會儘速安排協助就醫或採檢。

▲嘉義市長黃敏惠記者會說明確診個案足跡。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市也同步由市長黃敏惠公告首例COVID-19確診個案（案號4020），身分為60多歲的男子平時白天於台南工作，晚上則住在嘉義市，每天自行開車往返上班與住家地點。他是案3615(台南市)的職場接觸者，因工作場域同事於日前確診，被匡列為密切接觸者，個案於21日由台南市衛生局安排採檢，於23日公布確診，同時已收治於專責醫院。

▲嘉義市確診個案足跡表。（圖／記者翁伊森翻攝）