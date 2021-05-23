　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義縣首例確診：網拍男趴趴走　「為了移車」單日搭高鐵來回

▲地方確診名單，嘉義縣市破功 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣市各一個案確診。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中央疫情指揮中心公布嘉義縣首例本土確診案例，嘉義縣長翁章梁及嘉義市長黃敏惠23日下午3時同時透過直播公布縣市確診個案足跡。兩個案分別都在外縣市工作，接觸對象都被匡列或安排入防疫旅館，2確診個案則被送入專責醫院。

▲嘉義縣市記者會說明確診個案足跡。（圖／記者翁伊森翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘉義縣長翁章梁、新聞處長蕭英成及衛生局長趙紋華記者會說明確診個案足跡。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣該確診個案為編號4338、41歲男性溪口鄉鄉親，從事網路拍賣，一到五都在北、中部活動，周末返家，因為怕車輛違規，19日從台中搭高鐵回嘉義，移完車再搭高鐵北上，直到20號發病流鼻涕，但當時人並不再嘉義縣也未就醫，再則等到21號高鐵回嘉義自行開車回透天兩層樓，隔天打1922採檢後確診陽性，個案父母喉頭採檢採陰性，嘉義停留時間短暫，外出也全程戴口罩，僅回家跟雙親有接觸，個案雙親被匡列也已安排入住防疫旅館，環保局也自高鐵及其住家進行全面消毒。

▲嘉義縣市記者會說明確診個案足跡。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣公布確診個案足跡。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁強調，疫情嚴峻，全台同島一命，沒有哪一個縣市絕對安全，請鄉親減少不必要的移動、戴好口罩、勤洗手，也呼籲北部鄉親用電話關懷代替移動探視，阻斷病毒遷移，除外出全程佩戴口罩，務必停止或避免不必要移動、活動或集會，才能減少防疫漏洞。

縣衛生局長趙紋華呼籲鄉親落實戴口罩、勤洗手，如出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，應撥打1922專線，勿搭乘大眾運輸，縣府會儘速安排協助就醫或採檢。

▲嘉義縣市記者會說明確診個案足跡。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市長黃敏惠記者會說明確診個案足跡。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市也同步由市長黃敏惠公告首例COVID-19確診個案（案號4020），身分為60多歲的男子平時白天於台南工作，晚上則住在嘉義市，每天自行開車往返上班與住家地點。他是案3615(台南市)的職場接觸者，因工作場域同事於日前確診，被匡列為密切接觸者，個案於21日由台南市衛生局安排採檢，於23日公布確診，同時已收治於專責醫院。

▲嘉義縣市確診足跡表。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市確診個案足跡表。（圖／記者翁伊森翻攝）

ET快訊
今6死單日最高！他沒來上班同事急找人　死後才確診
疫情爆炸！唐綺陽警告「還有下一波」：兇猛不輸這波　時間點曝光
妻早上叫不醒！中和男躺床亡　確診染新冠病毒
快訊／5/28能解除雙北三級警戒？　柯文哲：不太可能
台灣大爆確診　三重區門市員工染疫
快訊／柯文哲宣布12行政區全設快篩站　地點曝光
全國三級警戒到何時？　陳時中曝未來一周3指標
快訊／疫情沒趨緩！柯文哲下令：明日起北市所有餐廳、飲料店禁內
LIVE／北市今公布165例　柯文哲親上火線說明
快訊／新北增加215例本土　各行政區確診人數曝光
6縣市快篩陽性率曝光「北市昨再升到8.8%」　10天檢出13

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大名師超前部署遠距課程　王業立：不擔心突然停電

花蓮再添1例！光復確診汽修工妻子染疫　完整足跡曝光

今6死單日最高！他沒來上班同事急找人　死後才確診

醫護堅守第一線！脫下防護裝「衣服全是汗」　地板舖竹蓆睡覺

雲林校正+1！23歲男去萬華返家　無罩訪友+打牌匡列19人隔離　

台南新增2確診感染源相同　黃偉哲：足跡單純不公布

敦化SOGO下午3點打烊！進行「全店預防性消毒」　連兩天臨時拉鐵門

首例監視器揪酒吧偷營業！2女1男「雙飛」無罩嗨喝　開罰+斷水電

桃園+23！維納斯酒店「再增3例」　隔離期間確診…市府將擴大匡列

高雄今+0！串門子燒烤1傳8匡列3圈435人　最新採檢結果出爐

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

午餐時間到！小白狗「嘴叼便當」開心穿梭巷弄...網笑：自己買的？

艾莉絲女兒被阿拉伯人打「整個眼圈黑的！」　策劃反擊...扮富豪「巴黎鐵塔前包場開趴」

耍帥玩高空彈弓椅 「假牙慘噴飛」 他露奧斯卡等級絕望臉...網笑噴

舊手機先別丟！用2軟體秒變鏡頭　視訊還能「開濾鏡」沒化妝也不怕

台大名師超前部署遠距課程　王業立：不擔心突然停電

花蓮再添1例！光復確診汽修工妻子染疫　完整足跡曝光

今6死單日最高！他沒來上班同事急找人　死後才確診

醫護堅守第一線！脫下防護裝「衣服全是汗」　地板舖竹蓆睡覺

雲林校正+1！23歲男去萬華返家　無罩訪友+打牌匡列19人隔離　

台南新增2確診感染源相同　黃偉哲：足跡單純不公布

敦化SOGO下午3點打烊！進行「全店預防性消毒」　連兩天臨時拉鐵門

首例監視器揪酒吧偷營業！2女1男「雙飛」無罩嗨喝　開罰+斷水電

桃園+23！維納斯酒店「再增3例」　隔離期間確診…市府將擴大匡列

高雄今+0！串門子燒烤1傳8匡列3圈435人　最新採檢結果出爐

監督協議到期！伊朗不再允許IAEA取得核設施影像　停止配合抽查

16歲義大利天才少女50蛙游破世界紀錄　2年前世錦賽首秀就拿銀牌

牛排帶回家打5折！盤點餐廳外帶優惠懶人包　火鍋也有買一送一　

台大名師超前部署遠距課程　王業立：不擔心突然停電

吳念庭連6場安又盜壘！王柏融熄火　火腿10比3勝西武

陸馬拉松21人亡「神級選手也遇難」　殘運會冠軍「聾啞無法呼救」

8公斤橘貓壓頂！沙發「瞬間扁塌」...爸傻：人家坐都沒事

花蓮再添1例！光復確診汽修工妻子染疫　完整足跡曝光

今6死單日最高！他沒來上班同事急找人　死後才確診

防疫必備！3款「精油噴霧」推薦，類香水層次讓人超驚豔

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

快訊／今日本土病例增287＋校正回歸170！另增6死亡

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

三級警戒何時降？陳時中：「這一週是重要觀察期」

降2級或升4級？「預測指標」曝　醫最擔心這縣市

確診者猝死家中原因曝！重症醫驚揭「恐怖缺氧真相」

今確診+校正回歸「共457例本土」　新北市215例最多！

全台中獎！梅雨滯留鋒面要來了　周一晚起徘徊台灣上空

校正回歸之亂繼續　陳時中說明

桃園+23足跡曝！多家全聯、家樂福、電競旅館都入列

即／基隆公布6例足跡　25歲男KTV夜唱5小時

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！

更多熱門

相關新聞

雲林男去萬華返家　無罩訪友+打牌匡列19人隔離　　

雲林男去萬華返家　無罩訪友+打牌匡列19人隔離　　

雲林縣政府今（23）日下午3點直播公布雲林縣第5位確診者個案，雲林縣長張麗善表示，校正1例為案4019為西螺鎮23歲男性，為昨公佈之案3868之子，與父親均有萬華旅遊史，5月20日衛生所人員進行案父訪視，同住家屬立即被安排至醫院採檢，5/21報告呈陽性CT值24.14匡列居家隔離19人，自主健康管理8人。

台南新增2確診感染源相同　足跡單純不公布

台南新增2確診感染源相同　足跡單純不公布

桃園首公布各區確診數！諾富特大園區是淨土

桃園首公布各區確診數！諾富特大園區是淨土

8旬翁染疫「就醫至死亡僅短短3天」

8旬翁染疫「就醫至死亡僅短短3天」

政大再傳1確診！為同寢室同系室友

政大再傳1確診！為同寢室同系室友

關鍵字：

嘉義縣市確診

讀者迴響

熱門新聞

528後繼續停課？侯友宜回應！

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

北市2警勸戴口罩被砍頸濺血

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

馬俊麟、張家瑋被目擊現林口摩鐵

快訊／今日本土病例增287＋校正回歸170！另增6死亡

饒河夜市「攤商包場」！整條街剩一人

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

采子Clubhouse出聲　我只是想唱歌

三級警戒何時降？陳時中：「這一週是重要觀察期」

母發燒2天確診亡　女兒見不到最後一面

降2級或升4級？「預測指標」曝　醫最擔心這縣市

更多

最夯影音

更多
女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？
三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面