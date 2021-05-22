驚見「用過口罩」塞機車置物箱滿到炸開　網：行動瘟疫床

▲用過的口罩塞滿機車置物箱。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



實習記者周依儒／綜合報導

超噁！台灣近日疫情升溫，許多人紛紛提醒，不只戴口罩很重要，如何處理戴過的口罩也不可疏忽。不過日前一名網友卻表示，他在路上看到一台機車的前置物箱中塞滿了用過的口罩，且完全沒有任何防護，儼然直接讓病毒飄散在空氣中，引發網友熱議。

原po在臉書社團《路上觀察學院》上貼出一張照片，只見機車前置物箱內塞了滿滿用過的口罩，還有幾個口罩根本塞不進去，幾乎敞開吊掛在外面，雖然原po幽默表示「蒐集狂？」但噁心的圖片在這疫情嚴峻時刻，讓人看了不免膽戰心驚。

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▲車主的行為引發網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



此貼文也立刻引發熱議，許多人紛紛痛罵，「口罩專用回收桶？」、「病毒集中區」、「他該不會是要上路時，隨便拿就戴吧」、「看來車主個性很『集罩』」、「看到滿滿病毒」、「根本防疫破口」、「這樣隨著空氣飄散細菌好可怕」、「根本病毒帶著到處跑」、「病毒細菌繁衍，可能有隨騎車時飄散，甚至口罩掉落造成環境汙染。」

此外，也有不少網友分享相同經歷，「這應該是停在醫院外面，車主放一個路人放一個，然後就有一個傳統，別人的置物箱就是口罩回收桶」、「疫情還沒爆發前，就有看過一個阿伯也是把口罩放在那裏面，進超商前拿出來戴的...」、「我爸也會！後來我強行丟掉，拿新的給他用，講了很多次才用新的」、「停車場沒垃圾桶，又不想帶回家」。

據悉，自疫情爆發以來，包括衛福部在內，都有多名專業人士出面宣導如何正確脫口罩、丟棄口罩，像是將口罩對折再對折後丟進有蓋垃圾桶，丟完立刻洗手；亦或是不要碰觸到口罩的表面、放進夾鏈袋再丟棄等方法，民眾務必確實遵守。

▼衛福部影片示範如何正確戴脫口罩。

