梅雨季「2條件」終於搭上了！下周末雨最大　中南部有望解旱

▲下周有兩波鋒面影響台灣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

梅雨快來了！中央氣象局表示，下周一晚上將有第一波梅雨鋒面壓境，屆時北部、東半部有短暫陣雨，中南部午後雷雨機會也會增加；下周日（30日）還會有第二波鋒面通過，這波鋒面水氣較多，若順利南下來台，屆時全台都會有雨，不過這波鋒面來台時間恐會延後，還需持續觀察。

氣象局預報員劉宇其表示，明日至下周一白天的天氣穩定，東部、東南部有局部短暫陣雨，中午過後各地山區、北部、東北部也有雷陣雨。周一晚上開始受到鋒面通過影響，北部開始有短暫陣雨，周二、三北部、東半部有短暫陣雨，中南部多雲時晴，午後也有雷陣雨。

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下周四鋒面遠離，各地天氣回穩，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有雷雨。周五、六西南風較強，台灣位於另一波鋒面南邊，這波鋒面在下周日有機會南下到台灣上空，為全台帶來雨勢。

▲下周一前各地天氣穩定炎熱。（圖／記者李毓康攝）

劉宇其指出，第二波鋒面影響時間仍久，不過目前預測顯示，南下來台的時間似乎有逐漸延後，變數仍大，若鋒面順利壓境，屆時下周日起連續3天全台天氣都不穩定，連中南部都有雨，雨勢會較大，雨時也會較長。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」貼文指出，下周有兩波鋒面影響，第一波為下周二到周四，不過鋒面結構逐漸轉差，西南季風水氣配合不明顯，降雨機會增多，但雨勢不大，

第二波鋒面為下周日，這一波鋒面結構較佳，西南季風水氣配合度理想，有機會為台灣帶來較多雨量，尤其是中北部地區，有機會有效的緩解旱象。