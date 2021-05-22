快訊／新北「8篩檢站」篩出爆量確診！侯友宜宣布：再開這2站

記者羅婉庭／新北報導
新北市長侯友宜22日上午宣布新增二處「機動篩檢站」於雙和醫院、板橋聯合醫院5／23啟用快篩站，加上原有板橋、土城、中和、永和、新店、泰山、樂生8處社區篩檢站，總篩檢量能可達2600人。
衛生局呼籲，社區篩檢站優先採檢以有萬華高風險區活動或接觸史者為優先，民眾必須提醒攜帶健保卡、全程戴醫用口罩，切勿搭乘大眾運輸工具。
▼新北市社區篩檢站再增2站，共10站。（圖／新北市政府提供，下同，點圖可放大）
【中和快速篩檢站】
服務醫院：部立雙和醫院
服務區域：中和
服務量能：每日300
服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢
【板橋快速篩檢站】
服務醫院：新北市立聯合醫院
服務區域：板橋
服務量能：每日300
服務地點：板橋音樂公
板橋區大同街70號
服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢
【三重聯醫篩檢站】
服務醫院：新北市立聯合醫院
服務區域：三重、蘆洲
服務量能：每日300
服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢
【板橋聯醫篩檢站】
服務醫院：新北市立聯合醫院
服務區域：板橋、三重
服務量能：每日300
服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢
【土城長庚篩檢站】
服務醫院：土城長庚醫院
服務區域：土城、中和
服務量能：每日300
服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢
【永和耕莘篩檢站】
服務醫院：永和耕莘醫院
服務區域：永和、中和
服務量能：每日200
服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢
【新莊樂生篩檢站】
服務醫院：部立樂生療養院
服務區域：新莊、樹林
服務量能：每日100
服務時間：網路預約，09：30開始篩檢
【泰山輔大篩檢站】
服務醫院：輔大醫院
服務區域：新莊、泰山
服務量能：每日300
服務時間：08：00發號碼牌，09：00開始篩檢
【中和社區篩檢站】
服務醫院：永和耕莘醫院
服務區域：中和、永和
服務量能：每日200
服務地點：山北市民活動中心(鄰山北公園旁)
中和區莊敬路49巷29弄2號
服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢
【新店耕莘篩檢站】
服務醫院：新店耕莘醫院
服務區域：新店、中和
服務量能：每日200
服務地點：新店交通公園
新北市新店區民族路109號
服務時間：08：30發號碼牌，09：00開始篩檢
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