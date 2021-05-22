快訊／新北「8篩檢站」篩出爆量確診！侯友宜宣布：再開這2站

高雄市長陳其邁在22日防疫記者會當中，被記者詢問到在中央流行疫情指揮中心「校正回歸」400例當中，高雄市沒有沒有增加的病例，不過他也幫陳時中緩頰，他說：因為台北市跟新北的檢驗數量太多，造成了檢驗塞車，所以通報上就會延遲，依照他的判斷應該是檢驗的量能太大了。