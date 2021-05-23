檢驗科內部「堆滿檢體照」曝光　醫技老師一番話讓2萬人朝聖

▲400例確診個案校正回歸數據情形。（圖／指揮中心提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

指揮中心22日公本土病例新增321例，以及過去6天新增「校正回歸」400例，引起大眾討論。對此，高雄醫學大學醫學檢驗生物技術學系的蔡姓副教授解釋，醫檢師處理檢體的流程需要時間，並非外界傳言的「蓋牌」，希望大家可以體諒第一線醫檢師的辛勞，「同島一命不是口號，致敬所有醫療人員」。

蔡姓副教授在臉書PO文表示，目前檢驗科等著做PCR的檢體已爆量，處理檢體、上機、發報告都需要時間，且每台機器能處理的量都是固定的，因此未處理的檢體都需要排隊。

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她說，醫院中被授權處理相關檢體的醫檢師都是固定的，「他們不是機器人，沒辦法24小時不眠不休工作，驗到陽性要往上報告，地方收集完資料要上報給中央，中央處理龐大繁雜的資訊也要時間，每天下午2點前處理不完的資料就是要排隊」。

▲亞洲大學附屬醫院檢驗科的內部照片。（圖／蔡姓副教授授權提供）



面對部分網友質問「為什麼驗個檢體要這麼久？」「為什麼發個報告要這麼久？」「為什麼確認確診要這麼久？」「中央根本是蓋牌！」等話語，蔡姓副教授認為「如果真要蓋牌，現在還能讓你嘴？」

蔡姓副教授也附上在亞洲大學附屬醫院檢驗科的內部照片，可以看見大量檢體堆在桌上等待處理，「感謝同學亞大檢驗科主任的血淚照片，同島一命不是口號，除了自律更需要同理為你負重前行的人，致敬所有醫療人員」。

該文PO出後吸引近2萬人朝聖，分享次數高達1.4萬，網友紛紛留言，「謝謝你們，辛苦了」、「感謝說明」、「無知的人最可怕」、「辛苦一線檢驗人員，謝謝你們」、「醫檢師辛苦了。謝謝老師的發聲」、「謝謝你們為我們負重前行」。

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