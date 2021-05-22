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400例確診個案竟「校正回歸」　她諷：財報緩列虧損嗎？

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠本土疫情未歇，指揮中心公布，22日新增321例本土、2例境外移入；另外，有400例本土確診個案「校正回歸」，其中有2例死亡。對此，台北市議員游淑慧諷刺，校正回歸？蓋牌認列？今天本土增321例，400例本土「回歸上週個案」，也就是衞福部承認上週「少報」400例，「這和企業一樣，財報緩列虧損嗎？」

指揮中心表示，今日新增之321例本土病例，為162例男性、159例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今2021年5月10日至5月21日。
校正回歸個案400例中，為185例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月7日至5月20日。

指揮官陳時中說，上述個案分布以新北市384例最多(以板橋區103例為多)，其次為臺北市269例(以萬華區174例為多)，桃園市20例、臺中市11例、基隆市9例、屏東縣5例、彰化縣及高雄市各4例、宜蘭縣、新竹市及花蓮縣各3例、新竹縣2例、臺南市、苗栗縣、南投縣、雲林縣各1例。

其中萬華活動史相關258例、茶藝館相關100例、某社團相關4例、某水果商相關3例、其他已知感染源80例、關聯不明121例、疫調中155例。相關疫情調查持續進行中。

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