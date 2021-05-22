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羅致政助理確診「立院大消毒」　游錫堃「未敢鬆懈」：斷開傳播鏈

▲國軍化學兵進駐立法院進行大規模消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 消毒人員進駐立法院進行大規模消毒。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委羅致政一位家住萬華區的助理日前傳出確診後，立法院陸續消毒羅致政在院內行經的地點與路徑，不過為求慎重，今（22）日一早消毒人員即進入立法院進行全院大清消。對此，立法院長游錫堃下午透過表示，國會消毒，未敢鬆懈，立法院加強消毒，感謝辛苦的工作夥伴。

游錫堃也寫道，自去年疫情爆發以來，院區的消毒工作從未鬆懈；隨著疫情愈趨嚴峻，立法院腳步不停歇，持續加強消毒，感謝立法院第一線辛勞的工作夥伴們！這個週末相當關鍵，也請國人繼續待在家，一起斷開傳播鏈，團結抗疫。

其實，立法院20日晚間起已陸續於羅致政行經的地點與路徑實施消毒，地點涵蓋議場、紅樓3樓、中興大樓等；而下周開始，立法院院會及各委員會全面暫停開會。

▼立法院進行全院大消毒，議場、記者席、旁聽席、會議室、電梯口都徹底清消。（圖／攝翻自游錫堃臉書）

▲▼立法院進行全院大消毒，議場、記者席、旁聽席、會議室、電梯口都徹底清消。（圖／攝翻自游錫堃臉書）

此外，立法院會21日首度實測視訊會議表決功能，以因應未來可能需要採視訊會議形式開會，該系統能讓立委在線上進行簽到、登記發言及表決。

不過稍早羅致政證實，又有一位辦公室同仁接到確診通知，該同仁負責辦公室行政工作，並未出席委員會的詢答或法案審查。

▲新冠肺炎疫情升溫，立法院進行大規模消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情升溫，立法院進行大規模消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情升溫，立法院進行大規模消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▼立法院進行全院大消毒，議場、記者席、旁聽席、會議室、電梯口都徹底清消。（圖／攝翻自游錫堃臉書，下同）

▲▼立法院進行全院大消毒，議場、記者席、旁聽席、會議室、電梯口都徹底清消。（圖／攝翻自游錫堃臉書）

▲▼立法院進行全院大消毒，議場、記者席、旁聽席、會議室、電梯口都徹底清消。（圖／攝翻自游錫堃臉書）

▲▼立法院進行全院大消毒，議場、記者席、旁聽席、會議室、電梯口都徹底清消。（圖／攝翻自游錫堃臉書）

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