「方艙醫院」部署中！柯文哲出招畫SOP：分2時段收病患、小夜人力要最多

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲21日宣布，北市有103家防疫旅館，其中有4家、351間房會轉型成「加強版防疫專責旅館」，也就是台灣版的「方艙醫院」。為了收住可能大增的輕度確診者，柯文哲上午舉行防疫會議時，針對防疫旅館或醫院的人力部署，每天收治病患應分2個時間，且小夜班人力要比白天班還多。

柯文哲21日記者會指出，台北共有103家防疫旅館，房間總數共6884個房間，但面對確診案例不斷增加，要有新的思維與作法，北市要將防疫旅館分成三級，第一種是一般防疫旅館，收住國外入境客檢疫14天的，有症狀就撈出來。

第二種則是防疫旅館，專門收容居家隔離病人。但坦白說，北市不見得可做到一人一戶，所以目前這有專責防疫旅館，轉成專門收容這種居家隔離的人。

最後一種也是劃分裡最高等級的，是最近為了疫情需要，收住陽性民眾的「加強版防疫專責旅館」。柯文哲說，確診者真的需要住院的佔20％，其他80％的病人，只要有一個地方可以監視他們，確定過了10天沒問題，再做PCR檢查，若健康，就可重新回到社會。

徵召大型旅館之際，北市府也召募超過1500位退休、前任醫護人員，協助在防疫專責旅館內進行確診者照護，若有變化，再轉回醫院。

柯文哲22日上午進行會議時指示，防疫旅館或醫院每天收治病患應有2個時間，一個是今天出院，下午5點進來，一個是前一天就沒了，在白天進去，批次作業以達到最大量能，當天出院的床位，希望在5點前可以用。

另外，柯文哲也請聯醫總院長黃勝堅，把流程圖規畫出來，每個單位PM在大流程的範圍之下去訂小流程，以加強效率。

柯文哲指出，應該在2點以前出院，5點前住院，未來進來的CASE，除了緊急病患，全部在小夜班進，所以小夜班人力要比白天班多。一天只有2個時間，所以以後防疫旅館或是醫院，每天要進來就2個時間，訂好一個時間，慢慢批次作業。