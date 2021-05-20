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疫情下網友最擔憂的十大問題！「會不會封城」僅佔第五

生活中心／綜合報導

國內疫情短期內急遽升溫，全國疫情警戒升第三級，導致全台民眾人心惶惶，究竟大家最擔憂的是哪些事情？《DailyView網路溫度計》整理出「疫情下網友最擔憂的十大問題」，快來看看你擔憂的有沒有上榜！

▲吵架,分手,煩惱,女人。（示意圖／視覺中國CFP）

▲國內疫情短期內急遽升溫，導致全台民眾人心惶惶，究竟大家最擔憂的是哪些事情？（示意圖／視覺中國CFP）

第十名：工作會不會不保

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疫情大爆發，各縣市八大行業在15日都已限令停業，去年大受影響的旅遊業和飯店業更是慘上加慘，也有不少網友跳出來說已經開始放無薪假，許多網友紛紛表示擔心工作會不保。

第九名：股市要跌到什麼時候

疫情下的台股劇烈波動，尤其隨著本土疫情升溫，投資人信心受挫，引發台股暴跌，也有苦主發畢業文表示「慘賠一棟房子」，其中也有不少睡公園的投資人選擇「抱緊處理」，希望能夠早日回家。

第八名：擔心買不到酒精、口罩、防護衣

「我買不到酒精」、「我買不到口罩」疫情升溫後防疫用品又開始掀起搶購潮，不少民眾紛紛開始排隊囤貨口罩及酒精，把看到的、能買的通通搶購一空。

第七名：會不會買不到食物與民生用品

疫情本土爆發後，不僅超市賣場可以看到長長的排隊人龍，就連各大購物網站也都售完補貨中，不過大家不用擔心，農委會農糧署表示：「國內蔬果數量充足，蔬果無法久放，適量採買即可」。

第六名：小孩考試上課怎麼辦

面對小孩停課在家，對於雙薪家庭來說，是個極大的考驗，目前大專院校、高中職以下學生全面停課，家長不用擔心小孩考試上課，卻開始擔心線上教學的網速過慢、流量過大等問題，可以說是各種挑戰。

第五名：會不會封城

「會不會封城」是大家現在非常關注的事！一旦封城，日常生活會受到極大影響，如果家裡有室友，還可以聊聊天、一起追劇什麼的，若是一個人，既無聊又不能任意出門，難怪很多網友都提到擔心走到這一步。

第四名：什麼時候才可以不用戴口罩

從去年爆發疫情開始，大家開始過著「戴口罩」的新生活，但是長期戴口罩又悶又熱，還會讓臉上狂長痘痘，很多網友都很懷念自由呼吸的日子。

第三名：疫情會不會一直擴大

連續多天本土案例破百，讓大家都心驚驚，疫情更是從雙北擴散到各縣市，有不少本來很熱鬧的景點與地方，現在都宛如空城，政府也呼籲大家「盡量減少移動」，一起對抗疫情。

第二名：要不要打疫苗

之前本土疫情爆發前，不少民眾在猶豫「要不要打疫苗」，擔心接種後伴隨而來的發燒、頭痛、暈眩等副作用，不過目前已經暫停自費預約打疫苗，其實只要減少出門、配合做足防疫措施，就不用過度恐慌。

第一名：自己會不會染疫

大家最害怕的就是「自己會不會染疫」，除了透過確診者足跡檢視可能性，現在也有APP可以協助民眾掌握與確診者接觸情形，就算快篩出確診也不用太恐慌，目前確診者大多是輕症，基本上休養後可以自行康復。

▼疫情下網友最擔憂的十大問題。（圖／翻攝自網路溫度計）

▲疫情下網友最擔憂的十大問題。（圖／翻攝自網路溫度計）

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