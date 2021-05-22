拜登鬆口「願與金正恩見面」！　前提曝光：北韓核武庫納入協商

▲美國總統拜登美東時間21日下午在華府會見南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登21日與南韓總統文在寅舉行領袖會談。拜登表示，美國願意與北韓進行外交接觸，為朝鮮半島完全無核化採取實際行動，也願意在適當條件之下，與北韓領導人金正恩會面，但前提是平壤當局承諾放棄其核武野心，把北韓核武庫納入協商，且這一點要在會前協商的過程得到確認。

綜合韓聯社等外媒報導，這是拜登自今年1月20日上任總統以來，第2次與外國領袖進行面對面會晤，繼先前的日本首相菅義偉，這次是與南韓總統文在寅見面。拜登表示，他與文在寅在許多議題上取得重要進展，其中也包括北韓，「我們兩國都願意與北韓進行外交接觸，在邁向朝鮮半島無核化最終目標的過程之中，採取務實措施緩和緊張情勢。」

拜登說，他與文在寅談及對北韓的共同態度，以及北韓核項目、飛彈項目的持續威脅，「今天，我向文在寅總統確認，美國將繼續與南韓針對我們的戰略及方法進行密切磋商。」

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

此外，拜登如今也鬆口願意會晤金正恩，但前提是北韓政府認真承諾討論放棄核武，「如果他做出保證，我會與他見面，如果我們之間有一個承諾，這個承諾必須是討論他的核武庫，我會確保我的團隊在這之前已經與對方同等層級人士見面，清楚知道我們在談什麼。」

此外，拜登也宣布任命國務院官員、前美國駐首爾大使金成（Sung Kim）為北韓特使。分析指，此項人事布局對南韓政府是個好消息，因金成曾於2008年7月至2011年10月擔任六方會談美方首席代表，對北韓事務經驗豐富，瞭解美國政府對北韓政策發展歷程及對北韓談判的方式，十分了解南韓立場，因此南韓今後有望與美國順利協調對北韓政策。

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