美韓聯合聲明「提到台灣」！呼應記者提問...內容曝光

▲美韓兩國聯合聲明中提及台灣海峽問題。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登與南韓總統文在寅於美東時間21日下午在白宮進行兩國元首峰會，雙方討論長達171分鐘，多出預定時間的一倍，會後召開共同記者會，並且發表聯合聲明，針對台灣海峽問題也稍有著墨。

根據美國白宮網站上的《美韓元首聯合聲明》，美國與南韓嚴正反對任何破壞、威脅國際秩序的活動，致力維持具有包容且開放態度的印太地區，「我們承諾維護和平與穩定，保持貿易合法暢通運行、尊重國際法，包括在南海與其他地區的航行與飛行自由。」

針對台海問題，聲明表示，「拜登總統與文在寅總強調維護台灣海峽和平穩定的重要性，做為重視多元主義與個人自由的民主國家，我們皆希望在國內外敦促人權與法治問題。」

據悉，文在寅為繼日本首相菅義偉之後，第二位前往美國白宮會晤拜登的國家元首，這也突顯出拜登就職總統後極為重視亞洲地區，此次美韓峰會上除了談及北韓（朝鮮）無核化問題，還包括以巴衝突、緬甸軍政府政變、台灣海峽問題等。

而記者會上現場開放記者提問時，首名來自美國廣播公司（ABC）的提問記者就首先針對台海議題發問，文在寅回道，「很萬幸的是，目前（美國）並未針對台灣（問題）向（南韓）施壓。不過考量到兩岸問題特殊性，（韓美）兩國一致認定維護台海和平穩定的重要性。」

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