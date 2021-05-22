防堵疫情擴散！　一張圖掌握「社區防疫」五要點

▲社區防疫五要點。（圖／內政部提供）

記者蔡文鈴／台北報導

全國疫情警戒第三級，對於社區公共環境維護，民眾可參考配合中央流行疫情指揮中心指示，所編訂的社區管理維護指引，包括出門全面佩戴口罩等5項重點，一起為防疫努力。

內政部長徐國勇提醒，出門戴口罩、勤洗手、密閉空間不交談，是社區防疫的基本原則，也請國人務必配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定，減少非必要外出，避免群聚，一起做好防疫。

此外，依公寓大廈管理條例規定，各社區每年至少應召開1次定期區分所有權人會議，但考量目前疫情嚴峻，請全國各社區暫停召開區分所有權人會議，內政部日前也已函示，不會因此處罰社區，等疫情趨緩後，再於110年底前擇期召開或採視訊方式辦理，以減少群聚。

關於社區防疫5要點，針對住戶個人、軟硬體防疫措施、社區服務人員健康及相關管理措施、集會活動等提出防疫指導措施。

1.出門戴口罩：住戶與社區服務人員於室外空間，或公共區域全面佩戴口罩，及維持社交距離，身處電梯密閉空間也應佩戴口罩，儘量避免交談。

2.碰觸要洗手：觸碰電梯按鈕，或公共區域門把後，應勤加洗手、消毒。

3.進入須登記：社區大樓外部人員進入應落實「實聯制」登記，執行體溫量測、手部消毒。

4.定時要消毒：公共空間應定時清潔，並配置口罩及乾洗手等防護用品。

5.設施暫關閉：社區室內兒童遊戲室、多功能活動空間等公共區域，建議暫停開放使用。若有使用需求，建議各社區室內活動場所應保持空氣流通及環境整潔，並有社區管理或服務人員持續監控環境空氣流通與換氣情形。

▼新冠肺炎本土疫情持續升溫，台北市環保局防疫消毒人員持續在萬華區進行環境消毒作業。（圖／記者李毓康攝）

