廟會慶典放鞭炮要注意了！　內政部限制「總火藥量」新規定出爐　

▲圖為2020年艋舺青山宮青山王祭典。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

為加強民眾燃放爆竹煙火的安全，內政部20日部務會報通過修正2項法規，新增一般爆竹煙火產品必須標示施放安全距離、導入預購個別認可標示制度等，以確保產品品質及安全，同時節省國內張貼認可標示的人力成本，以達簡政便民的目標。

根據內政部資料顯示，仙女棒、沖天炮、排炮等一般爆竹煙火產品，國內每年使用數量平均約2600萬個，用途多用以民俗節慶及廟會活動，其中98％為國外進口，考量現行國外產品進口後，須在國內檢驗合格後，才能逐一取出黏貼認可標示並裝箱，耗費許多人力及時間成本。

對此，內政部修正「一般爆竹煙火型式認可及個別認可作業辦法部分條文」及「一般爆竹煙火型式認可及個別認可作業辦法第6條」，導入預購個別認可標示制度，經申請預購個別認可標示後，得於製造過程中預先附加於產品，再行辦理個別認可，並對申請人若未依規定辦理銷毀或繳回，甚至外流、轉讓、販賣、偽造、仿冒或變造個別認可標示等違法行為，都加以規範，禁止其預購個別認可標示。

內政部表示，未來預購個別認可標示制度實施後，產品在國外工廠包裝時就可先張貼標示，進口來台，經檢驗合格後，即予解封販賣，可節省國內張貼標示的人力成本。

此外，這次修法也明定一般爆竹煙火產品必須標示施放時應保持的安全距離，讓使用產品的民眾能有所依循，並作為執法人員違規事實判定、裁罰的依據；另考量廟會慶典對更長聯結響數爆炸音類的產品，有實際需要，因此修法將原本限制聯結數1000根，改以限制總火藥量300克，可降低民眾自行串接發生危害。

內政部也提到，同時，考量民眾施放使用安全，這次修法也新增規定產品最小包裝的總火藥量不得超過200克，一旦超過就必須加以分裝，以降低拆開零售的情形。

內政部指出，20日修正通過2項修正草案，將依法制作業程序，於近期發布，其中，預購個別認可標示為新制度，會保留一段宣導期間，並等完成配套措施後，再另定施行日期，其餘修正條文將發布後立即施行。

內政部強調，燃放爆竹煙火雖可帶來喜慶、熱鬧、歡樂的感覺，但現今社會各界均十分重視環保，燃放爆竹煙火不僅會造成空氣污染，也會產生噪音，呼籲民眾儘量使用爆竹音效，代替實際燃放；如確有燃放需求，務必選購有合格認可標示的產品，並在符合各縣市施放自治法規的前提下，依產品說明使用，以確保安全。