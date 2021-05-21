數位身分證標案爭議　東元集團被控偽造「ISO認證」結果出爐

▲數位身分證換發作業目前暫緩，當初得標業者被控違法部分獲不起訴。（圖／翻攝自內政部官網）

記者劉昌松／台北報導

原訂7月上路，因有資安疑慮喊卡的數位身分證，在去年爆發得標的東元集團，遭檢舉用偽造的認證文件投標，涉嫌違反《政府採購法》等罪，但台北地檢署調查後認為，標案設定本來就沒有包括需要取得ISO認證，東元事後補上的ISO認證也沒有造假問題，主要是看各界對認證機構的信賴度而有區別，認為全案罪嫌不足，21日處分不起訴。

政府推動數位身分證幾經波折，因監察院公布的調查報告建議，應再強化法制、改變社會溝通的態度與方式、穩定戶役政系統、與國發會及行政院資通安全處合作強化數位身分證應用的資安防護，內政部在2021年初宣布暫緩。

其實早在2020年間，內政部發包的數位身分證標案，就遭業界檢舉告發，東元集團涉嫌先上車後補票，用不實證明文件取得標案，涉嫌違造文書、違反《政府採購法》，包括東元電機、東元捷德以及公司董事陳春旭，宏通數碼科技和負責人黃文賢，都成為被告。

但檢察官函詢國內知名的財團法人全國認證基金會，發現所謂的ISO認證，並沒有限定由哪個機構認證，也就是任何人都能提供有需要的廠商相關專業領域認證，最大的關鍵區別在於，發出認證的機構本身是否具有公信力，是否足以讓外界信任獲得認證的廠商品質。

此外，監察院的調查報告也認為，數位身分證換發採購案沒有違反採購法的明確事證，公共工程委員會也指出，當初標案中的廠商資格並未包含須提供ISO認證，檢察官因此認為，東元集團得標後才補充已取得ISO認證等資料，並無觸法嫌疑，處分不起訴。

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