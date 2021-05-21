萬華染疫擴大！第一果菜市場員工傳確診　北農證實篩檢陽性

▲北市第一果菜市場，傳出有員工確診。（資料照／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

繼台北畜產公司後，台北農產運銷公司也傳出有員工感染新冠肺炎！北農轄下的第一果菜批發市場1名員工及1名中繼市場改建工程下游廠商員工，經篩檢後結果為陽性。因應疫情，北農即日起兩個批發市場將分區分時段分散人流，擴大交易空間及人與人間的安全距離，避免近距離接觸，同時會加派人手在場內噴灑消毒液。

北農表示，果菜市場一名同仁上週因身體不適且有萬華活動史，自行前往篩檢，昨天公司接獲幹部告知結果為陽性，該員工自上週身體不適後即居家隔離未上班，其接觸過的同仁也前往篩檢，必須等到篩檢結果沒有問題才可上班。

另外，北農昨日亦接獲一市場改建協力廠商通報，接地系統再承攬廠商劉姓勞工篩檢結果為陽性並立刻居家隔離；自今21日起，一市改建工區全面停工並進行工地及辦公室消毒作業，近日曾接觸劉姓勞工的人員，均須前往就近的篩檢站進行快篩並主動居家隔離。

北農表示，因疫情關係，消費需求減少，進場交易的承銷人已較平日減少三成，北農主動將兩個批發市場的拍賣區域拉大，每個拍賣機台距離再加大，擴大人與人的安全距離，同時要求每日交易後各機台徹底消毒，強化環境清潔。

此外，拍賣員已加強輔導承銷人採用預約制交易，直接從產地到消費端，減少批發市場蔬果到貨量，進而減少進場人數，改變交易方式。

疫情升溫，北農自本月14日起，已每天進行一、二市場全面消毒，各出入口管制人員均嚴格執行防疫管制措施，包括全程戴口罩、量體溫丶實聯制丶噴酒精消毒，符合防疫規範者貼上貼紙後始准進場，並嚴禁場內飲食及不得任意摘下口罩 ，不聽勸導者依零批場管理要點，立即開單告發，再不配合即圍封零批場攤位。

北農表示，台北市市場處認為批發市場拍賣工作攸關大台北地區民生物資需求至鉅，因此不宜休市，應先加強防疫措施並管制人流，做好徹底消毒。