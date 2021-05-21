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和平醫院護理師「接觸確診者繼續上班」：要等我們染疫才會被隔離

▲▼北市萬華區爆發茶室群聚感染，和平醫院急診被證實日前收治確診者入院,台北市立聯合醫院和平院區,急診室 。（圖／記者李毓康攝）

▲和平醫院急診有確診者入院，現在又有呼吸治療師染疫，而接觸到確診的護理師只有部分隔離，多數人繼續上班，只採檢但不隔離，要確診了才能「出局」 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳雕文／台北報導

北市和平醫院作將成為「新冠肺炎專責醫院」，但醫療量能、人力卻出現耗竭危機，護理師私下透露，「很多（護理師）都有接觸到確診者，但是醫院擔心沒足夠上班的人力，因此不敢將所有醫護匡列」，大家都活在恐懼之中，什麼時候換自己確診都不知道。

和平醫院護理師表示，院方目前的處置方式是，只讓部分接觸過確診者的護理師居家隔離或是到防疫旅館，其他人都要繼續上班，主要是擔心每天上班的人力不足，但沒被匡列的醫護人員都活在恐懼之中，還要繼續跟其他病人接觸，那不就提高院內群聚感染的風險？

照常上班讓護理師內心掙扎，擔心自己也成為確診者，現在根本不敢回家，無奈表示，「和平醫院要成為新冠肺炎專責醫院，但現在更像是讓大家一起染上新冠肺炎的病毒溫床」。

護理師表示，「還有一名呼吸治療師也確診了，目前人已在隔離病房，唉…大家有接觸到確診病人，院方只要我們採檢但是不隔離，要我們繼續上班，也就是說，要等到跟這位呼吸治療師一樣，確診了才能出局，好可悲」！

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