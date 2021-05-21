廣徵防疫旅館！北市祭補貼　收住陽性補助2200、員工出勤有2000津貼

▲為解決快篩站抓出的陽性民眾，北市府祭出講補助方案廣徵旅館業者協助防疫。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，全國已進入三級警戒。北市率先設立社區快篩站圍堵病毒，市長柯文哲也下令全力開設有醫、護、警進駐的「加強版防疫專責旅館」，收治快篩陽性和輕症者。觀傳局長劉奕霆說，只要收一個快篩陽性病患、居家隔離對象，就會給2200元金額；另外，員工有出勤上班，也會給予津貼2000元。

由於「加強版防疫專責旅館」負責收治快篩陽性民眾，劉奕霆上午受訪強調，旅館的房間數很大原因決定了醫療量能，「市長的指示是開綠燈，全力衝刺房間數量」。

劉奕霆透露，因為每天快篩陽性的民眾數量不少，的確到昨天晚上都還很緊急，到8、9點都還在跟聯合醫院副院長黃遵誠找尋旅館業者，希望可以臨時收注快篩陽性民眾，也非常感謝旅館業者的配合。

劉奕霆表示，為了鼓勵業者合作，只要收一個快篩陽性病患、居家隔離對象，就會給2200元金額；因為是以徵收目的做使用，這部分應該是由中央給予補助經費，目前會先用市府的準備金支應。

另外，劉奕霆還說，早上的會議中，市長也拍板，未來加強版的防疫專責旅館部分，員工只要在前14天有上班出勤，都給予津貼2000元，目的是希望鼓勵並感謝這些在第一線幫忙做戰的旅館員工。疫苗也會百分百造冊施打，保護員工的安全。