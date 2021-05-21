屏東山區驚見捕捉熊鷹陷阱　縣府＋保七聯手拆除

▲三地門鄉德文部落山坡樹上發現有疑似用來捕捉猛禽的陷阱 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府日前接獲登山民眾通報，在三地門鄉德文部落深山中一處山坡樹上發現有疑似用來捕捉猛禽的陷阱，沿路上也有不少地面型吊型陷阱。縣府農業處會同保七總隊第八大隊及其所屬屏東分隊、屏科大鳥類生態研究室等單位，前往現場巡查拆除違法設置陷阱，共計拆除5組山豬吊及1組專門用來捕捉猛禽的樹上陷阱。

▲▼捕捉陷阱。



屏科大鳥類生態研究室研究人員表示，樹上的陷阱是專門用來捕捉猛禽，且下方懸吊一整隻的山羌標本作為誘餌，目標很可能就是台灣最大型的猛禽-熊鷹。

熊鷹屬瀕臨絕種一級保育類野生動物，野外數量相當稀少，也承受很高的盜獵壓力。捕捉熊鷹的陷阱通常搭配獸鋏及誘餌同時設置，若有熊鷹或其他猛禽被吸引而來，一旦降落捕抓誘餌就會踩到獸鋏，是相當殘忍的陷阱。2015年也曾有民眾在三地門鄉發現有一隻熊鷹被獸鋏夾住倒吊在半空中，就是被類似的陷阱所捕捉，所幸及時通報救援撿回一命。

農業處長鄭永裕說，台灣地區熊鷹的數量相當稀少，亟需保護及保育，依據野生動物保育法及動物保護法規定，未經許可設置陷阱或使用獸夾都是違法行為，及於山區林道放置獸夾亦可能導致民眾誤踩受傷，民眾若在山區發現獸夾或陷阱，都可以向縣政府舉報。

農業處表示，野生動物保育法第19條規定，未經許可擅自設置網具、陷阱、獸鋏或其他獵具，主管機關得逕予以拆除並銷毀之。未經許可獵捕保育類野生動物，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上100萬元以下罰金；另原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕保育類野生動物者，仍需依規定向縣府提出申請。

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