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停車位禁停紙條貼路旁三角錐！他慘遭拖吊怒批：根本設陷阱害人

▲邱姓民眾提供「禁停格位」現場照片，證明市府禁停公告設置不當，有不少車輛誤入「陷阱被拖吊」，但事發後三角椎「禁停公告」已被移至格位中間。（圖／民眾提供，下同）

▲邱姓民眾提供「禁停格位」現場照片，證明市府禁停公告設置不當，有不少車輛誤入「陷阱被拖吊」，但事發後三角椎「禁停公告」已被移至格位中間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南邱姓市民24日晚上到中西區中正路一處旁邊有工地的路邊公有停車位停車，結果他返回開車時發現車子竟遭拖吊，他仔細查看停車格，發現格位旁有三角錐，上面貼著1張市府交通局短期禁止停車的公告，邱男痛批這種公告在矮三角錐，且被挪到格位旁，夜間視線不好根本難以注意，有如拖吊陷阱不公義！

▲邱姓民眾提供「禁停格位」現場照片，證明市府禁停公告設置不當，有不少車輛誤入「陷阱被拖吊」，但事發後三角椎「禁停公告」已被移至格位中間。（圖／民眾提供，下同）

邱男氣憤指出，2月24日晚上，他開車到中正路106號旁的停車位停車，用完餐後返回要開車時，居然發現他的車子遭拖吊，路面有粉筆寫的拖吊資訊，心想這不是合法公有停車格位嗎？怎麼會被拖吊？

邱男納悶之際，仔細觀察這個停車位、發現格位旁有豎立2個三角錐，上面分別有市府公告與「此格位會拖吊」的紙張。他檢視公告內容得知，「因有工地施工緣故，此停車位從今年1月1日至3月31日暫時不開放停車」。

▲邱姓民眾提供「禁停格位」現場照片，證明市府禁停公告設置不當，有不少車輛誤入「陷阱被拖吊」，但事發後三角椎「禁停公告」已被移至格位中間。（圖／民眾提供，下同）

邱男當場傻眼，他說堂堂市府公告，竟只用低矮三角錐掛立，且他在停車時，三角錐已被挪移到車格旁，又是晚上，根本難以注意到有這個「禁停公告」，格位雖緊鄰工地，看起來仍有3分之2大，一般人會想到不能停車？且從該格位旁路面上，寫的拖吊資訊可以發現，在他的車被拖吊之前，其實已有其他車輛也被拖吊，拖吊時間相隔很近，顯然拖吊車係把這格位的停車的車輛當作「獵物」來搶錢，市府以此方式公告「禁停」，再來拖吊搶錢，這管理停車位作法，讓民眾誤入違停陷阱而被拖吊，損失金錢與時間，他要對這種有失公義作法提出抗議。

▲邱姓民眾提供「禁停格位」現場照片，證明市府禁停公告設置不當，有不少車輛誤入「陷阱被拖吊」，但事發後三角椎「禁停公告」已被移至格位中間。（圖／民眾提供，下同）▲邱姓民眾提供「禁停格位」現場照片，證明市府禁停公告設置不當，有不少車輛誤入「陷阱被拖吊」，但事發後三角椎「禁停公告」已被移至格位中間。（圖／民眾提供，下同）

邱姓民眾表示，他紅單上開罰理由寫「未依規定時間停車」，因為違停紅單罰款9百元、車輛保管費6百元，自認倒楣去繳罰款、領車，但要反映出這事，要求市府徹底改進停車位管理措施，不要讓市民成隨意被「提款」的冤大頭！

▲邱姓民眾提供「禁停格位」現場照片，證明市府禁停公告設置不當，有不少車輛誤入「陷阱被拖吊」，但事發後三角椎「禁停公告」已被移至格位中間。（圖／民眾提供，下同）

台南市交通局針對此事表示，查本案係民眾因房屋裝修需要，經取得施工許可與道路使用權後，向交通局申請停車格禁停公告，續由施工單位自行淨空格位。經調閱本案拖吊舉發照片，禁停公告確已張貼於三角錐置放於停車格位中，並張貼於格位旁之施工圍籬，以後交通局核發禁停公告時，將明確要求施工單位應妥善圈圍格位，避免車輛誤停；另將與警察機關研商，倘現場禁停公告未完善，則不宜取締。


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