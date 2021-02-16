AIT處長酈英傑現蹤台南？　黃偉哲：記得點「全糖去冰」

▲美國在台協會（AIT）處長酈英傑曾拜會台南市長黃偉哲，期許未來將持續協助昇華美台間的友誼。（圖：翻攝自AIT臉書）

記者林悅／台南報導

大年初四，民眾趁著好天氣到台南市出遊，有眼尖網友發現，美國在台協會（AIT）處長酈英傑現蹤台南，身穿休閒上衣、戴著墨鏡，騎乘台南的「T-Bike」在路上等紅綠燈，讓網友驚呼「是AIT處長！」嗎？黃偉哲市長臉書PO文提醒處長，台南買飲料記得點「全糖去冰」！

▲美國在台協會（AIT）處長酈英傑現蹤台南，身穿休閒上衣、戴著墨鏡，騎乘台南的「T-Bike」在路上等紅綠燈，讓網友驚呼。（圖／翻攝自台南爆料公社－台南最大社團）

有網友15日在臉書社團「台南爆料公社－台南最大社團」po出照片，網友表示：「自己在台南西門圓環遇到一名外國人，一直覺得他很像某人，是我看錯嗎？」。此文一出，引出網友熱議，紛紛留言猜測正是美國在台協會（AIT）處長酈英傑本人。

▲黃偉哲市長臉書PO文提醒處長，台南買飲料記得點「全糖去冰」，引起網友熱議。（圖／記者林悅翻攝）

就連台南市長黃偉哲見到PO文也都留言：「歡迎處長到訪府城」，甚至搞笑地設計對白寫下：「英傑我跟你說：記得點全糖去冰」。網友：「台南是點一杯濃糖水，然後要告訴店員幾分茶」、「台南全糖該附上血糖藥一顆！僅台南市才有」、「原來是糖水半茶去冰」、「黃偉哲市長壞壞」。

▲酈英傑處長2020年7月，出席美國在台協會移師台南舉辦「美國日，紅不讓！」慶祝活動，肯定台灣防疫成績亮眼。（圖／記者林悅翻攝）

距離上回酈英傑處長正式訪問台南，為2020年7月美國在台協會移師台南舉辦「美國日，紅不讓！」慶祝活動，邀請台灣棒球好手王建民、郭泓志「回鄉」合體開球。當時酈英傑處長受訪時，不僅肯定台灣防疫成績亮眼，稱台灣是全世界極少數還能舉行職業運動比賽的地方，他還期許，未來將持續協助昇華美台間的友誼。

美國在台協會（AIT）2020年年底，在臉書上貼出處長酈英傑（Brent Christensen）的今年回顧影片，酈英傑在影片中放了許多他和台灣政治人物的合影，這段影片由酈英傑和多位台灣政治人物的合照，包括蔡英文總統、副總統賴清德、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中、行政院政務委員唐鳳和駐美代表蕭美琴等，還有台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁，但獨缺盧秀燕，引發聯想。

據了解，酈英傑處長在去年12月和黃偉哲市長會面時曾表示，自己與台南有很深的淵源，酈處長在1978年時，曾以摩門教宣教士的身分來到台南宣教，所以對台南風土人情十分熟稔，他也發現台灣很多的有名人士，也都和台南很有淵源。因酈英傑處長對台南的情感，可能是他過年選擇來台南旅遊的原因吧！

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