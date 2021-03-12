明華園總團＋雲門舞集重磅登場　屏東藝術館慶開幕！

▲屏東藝術館5月重新開幕，邀請明華園總團演出 。（圖／文化處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

歷時一年多整建，屏東藝術館即將於5月重新啟用。開幕系列首檔由明華園戲劇總團熱鬧開場，並邀請雲門舞集、臺灣京崑新美學品牌國光劇團等6個重量級團隊輪番上陣，跨越傳統、當代、戲劇、舞蹈，今（12日）中午起於OPENTIX兩廳院文化生活售票。

▲雲門舞集。

屏東藝術館場館為全台首先啟用的文化活動中心，營運已40年，展演過近萬場的演出。為提供更專業、完善的表演場域，去年2月休館整建，全面強化軟硬體，包括提升劇場設備、消防設施檢討與更新、整修重劃後台空間、優化觀眾席視野及無障礙設施等，邀請民眾相揪來感受屏東藝術館由內到外的全新升級。

開幕季活動從5月22日至6月27日連續6個週末假期，邀請國內6個知名藝文團隊帶來共10場次節目，分別為明華園戲劇總團《蓬萊仙島-漢鍾離》、台南十鼓樂團《祈天鼓動》、國光劇團《春草闖堂》、雲門舞集鄭宗龍《十三聲》、蒂摩爾古薪舞集《bulabulay mun?》以及新古典室內樂團《阿嬤的歌本2.0》，即日起自OPENTIX兩廳院文化生活啟售，一次購買兩場還可享7折的超值套票。

文化處長吳明榮表示，未來屏東藝術館定位為戲劇與舞蹈的專業場館，與音樂為主的屏東演藝廳相互呼應；兩館將相輔相成，持續培育在地藝文新星，規劃多元豐富的表演節目與活動，滿足在地觀眾及團隊的需求，相關資訊可上屏東文化處官網查詢。

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