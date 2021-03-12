　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

明華園總團＋雲門舞集重磅登場　屏東藝術館慶開幕！

▲屏東藝術館5月重新開幕，邀請明華園總團、雲門舞集等團體演出 。（圖／文化處提供，以下同）

▲屏東藝術館5月重新開幕，邀請明華園總團演出 。（圖／文化處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

歷時一年多整建，屏東藝術館即將於5月重新啟用。開幕系列首檔由明華園戲劇總團熱鬧開場，並邀請雲門舞集、臺灣京崑新美學品牌國光劇團等6個重量級團隊輪番上陣，跨越傳統、當代、戲劇、舞蹈，今（12日）中午起於OPENTIX兩廳院文化生活售票。

▲屏東藝術館5月重新開幕，邀請明華園總團、雲門舞集等團體演出 。（圖／文化處提供，以下同）

▲雲門舞集。

屏東藝術館場館為全台首先啟用的文化活動中心，營運已40年，展演過近萬場的演出。為提供更專業、完善的表演場域，去年2月休館整建，全面強化軟硬體，包括提升劇場設備、消防設施檢討與更新、整修重劃後台空間、優化觀眾席視野及無障礙設施等，邀請民眾相揪來感受屏東藝術館由內到外的全新升級。

開幕季活動從5月22日至6月27日連續6個週末假期，邀請國內6個知名藝文團隊帶來共10場次節目，分別為明華園戲劇總團《蓬萊仙島-漢鍾離》、台南十鼓樂團《祈天鼓動》、國光劇團《春草闖堂》、雲門舞集鄭宗龍《十三聲》、蒂摩爾古薪舞集《bulabulay mun?》以及新古典室內樂團《阿嬤的歌本2.0》，即日起自OPENTIX兩廳院文化生活啟售，一次購買兩場還可享7折的超值套票。

文化處長吳明榮表示，未來屏東藝術館定位為戲劇與舞蹈的專業場館，與音樂為主的屏東演藝廳相互呼應；兩館將相輔相成，持續培育在地藝文新星，規劃多元豐富的表演節目與活動，滿足在地觀眾及團隊的需求，相關資訊可上屏東文化處官網查詢。

►Her今天推出「Outperform奧德蒙雨衣外套」原價1299元，特價1079元

ET快訊
影片曝光！她遭賓士撞噴1樓高命危　男友跪地救：雙手沾滿血
硼砂毒害國二女恐怖手法曝光　兇手嗆：我未滿18不會有罪
決定嫁老實男！她狂搜LINE、FB無出軌紀錄　一開蝦皮綠炸
快訊／蔡依林回來了！4月再唱小巨蛋「只有3場」時間曝光
爸媽逛完好市多她崩潰：別再買烤雞　曝3隱藏美食超推坑
國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」法院回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

明華園總團＋雲門舞集重磅登場　屏東藝術館慶開幕！

南警掃蕩3黑幫逮22人　扣10長短槍子彈95顆

佳里凌晨發生火警命案　黃偉哲第一時間派員探視慰問家屬協助善後

變裝也沒用！　新營警90分鐘逮竊嫌尋回2台失竊機車

對抗米崙斷層帶！花蓮市新興路將「連接台9線」　疏解上下班車潮

親手種下「神樹神花」　原民學童植樹兼理解自身傳統文化

安心上路又環保　台南柴油車自主管理標章數量攀升

詐團耍賤騙愛心　屏東阿北郵局匯款「被喊卡」

林管處3千顆苗木贈台東東海岸3鄉鎮　首站成功鎮拉序幕

未來事件交易所對各縣市長參選預測　黃偉哲看好度六都之冠！

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

明華園總團＋雲門舞集重磅登場　屏東藝術館慶開幕！

南警掃蕩3黑幫逮22人　扣10長短槍子彈95顆

佳里凌晨發生火警命案　黃偉哲第一時間派員探視慰問家屬協助善後

變裝也沒用！　新營警90分鐘逮竊嫌尋回2台失竊機車

對抗米崙斷層帶！花蓮市新興路將「連接台9線」　疏解上下班車潮

親手種下「神樹神花」　原民學童植樹兼理解自身傳統文化

安心上路又環保　台南柴油車自主管理標章數量攀升

詐團耍賤騙愛心　屏東阿北郵局匯款「被喊卡」

林管處3千顆苗木贈台東東海岸3鄉鎮　首站成功鎮拉序幕

未來事件交易所對各縣市長參選預測　黃偉哲看好度六都之冠！

過去50年日抽4包菸　蔡啟芳「成功換肺」籲戒菸：吸菸比吸毒更毒

台鐵24處「邊坡不穩定」⋯全都在瑞芳、雙溪！擬建告警系統改善

侯佩岑媽媽喊話：愛要說出來！律師狠酸「專業小三教戰守則」

LIVE／打AZ疫苗出現血栓！歐洲、泰國喊停　指揮中心最新說明

開太慢罰6千！雪隧「慢速車示警」試辦成果曝　這2處龜速車最多

鵝超兇「5招對付」換來400種死法　本尊跩樣...網笑暈：等著受死吧

《中國新說唱：Z世代》吳亦凡不繼續出演？6位神秘嘉賓名單曝光

法拉利F1新車被酸「像嘔吐物」　網友狠毒留言海灌官方推特

外野新秀李聖裕首度開季一軍　張志豪提醒不要留遺憾

清明節「前2周末」國道單一費率再7折！圓山－高雄通行費省130元

地方熱門新聞

德基水庫新低　水底驚見罕見枯林

苗鯉魚潭庫底草原重現　水位創新低

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

屏東男與女友吵架自囚　朋友來訪打不開救他一命

未來事件交易所黃偉哲看好度六都之冠！

南警掃蕩3黑幫逮22人　扣10長短槍子彈95顆

孝子家貧母往生「喪葬＋育兒」壓垮他　警揪團疏困

雲林生技廠做堆肥臭翻天！鄉民1年陳情41次

嘉義知名川菜館歇業烤鴨成絕響

萬金杜鵑3月盛開　老屋磚牆結合塗鴉成打卡新熱點

對抗米崙斷層帶！花蓮市新興路支線將連接台9線

詐團耍賤騙愛心　屏東阿北郵局匯款「被喊卡」

女大生坐分隔島拍照被罵　3人現身

更多熱門

相關新聞

跟著百年老樹年輪　踏遊屏東勝利星村

跟著百年老樹年輪　踏遊屏東勝利星村

屏東勝利星村創意生活園區，引人入勝不只是日式建築及各具風格特色店家，園區內眾多老樹，也是重要的生態與文化資產。屏東縣政府文化處最近編印勝利星村老樹地圖，讓遊客按圖索驥，循著時光年輪走訪眷村記憶，聽老樹用生命說故事。

AIT處長現蹤台南？黃偉哲：記得點全糖去冰

AIT處長現蹤台南？黃偉哲：記得點全糖去冰

來自玉山的原聲天籟　用歌聲溫暖屏東

來自玉山的原聲天籟　用歌聲溫暖屏東

台電屏東區營業處新卸任處長交接

台電屏東區營業處新卸任處長交接

「屏東巨獸」落網！仰頭曬日光浴成追憶

「屏東巨獸」落網！仰頭曬日光浴成追憶

關鍵字：

明華園雲門舞集屏東藝術館文化處處長吳明榮

讀者迴響

熱門新聞

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

郁方深夜震怒：某銀行爛透了！

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

洋派女婚禮被「台灣1習俗」逼到崩潰

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

福原愛遭酸公主！住日6年網友：理解她想逃

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面