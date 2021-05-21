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美CDC新指引「可不戴口罩」　佛奇點出1前提：並非所有人都適用

▲▼佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

▲美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國疾病控制與預防中心（CDC）上週更新防疫指引，也就是「完全接種Covid-19疫苗」的民眾可以不用戴口罩。但美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）19日坦言，許多人對此項政策有些誤解，這並不代表所有人都可把口罩拿下。

依據疾病控制與預防中心最新防疫指引，完全接種新冠疫苗的人，無論在室內或室外，都不再需要佩戴口罩，也不用保持社交距離，但如果搭乘公車、地鐵、火車及飛機，或在醫院、監獄、遊民收容所等較擁擠的場合，仍要戴口罩。

佛奇直言，許多美國人並沒有完全理解此一政策，還以為是每個人都可以不用戴口罩，可能是因為「話只聽一半」或沒有仔細閱讀新規定，同時重申CDC指引「完全接種疫苗的人在不戴口罩的情況下，均會感到非常安全，無論是在室內或室外都不會被感染，但並沒有說未接種疫苗的人能夠不戴口罩。」

依據CDC數據，現階段已有超過1.24億名美國人（約37%）已完全接種新冠疫苗，已經施打第一劑疫苗的人數也已突破1.58億人（47%）。

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