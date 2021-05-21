快訊／柯文哲下令全力「開房間」　開綠燈衝刺防疫專責旅館數

▲柯文哲「開綠燈」下令全力衝刺防疫專責旅館數量。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，全國已進入三級警戒。北市率先設立社區快篩站圍堵病毒，同時也擴大將防疫旅館升級為有醫、護、警進駐的「加強版防疫專責旅館」，專門收治快篩陽性和輕症者，讓這些人不用返家等，攔阻社區傳播鏈。觀傳局長劉奕霆說，市長指示的任務就是「一直開房間」，開綠燈，全力衝刺房間數量。

劉奕霆表示，目前到21日中午為止，還會有第3家跟第4家「加強版防疫專責旅館」上線，總房間數可以達到320間。房間數不設上限，會一直往上增加，因為以目前的醫療量能來看，還是要盡力加開房間數，讓快篩陽性的民眾有地方去。

儘管副市長黃珊珊訂出「加強版防疫專責旅館」1200間房間的目標，但劉奕霆說，就現況來看，是沒有上限數的，市長指示就是全力家開加強版防疫專責旅館的房間數。

由於「加強版防疫專責旅館」負責收治快篩陽性民眾，劉奕霆強調，旅館的房間數很大原因決定了醫療量能，「市長的指示是開綠燈，全力衝刺房間數量」。

劉奕霆也透露，因為每天快篩陽性的民眾數量不少，的確到昨天晚上都還很緊急，到8、9點都還在跟聯合醫院副院長找尋旅館業者，希望可以臨時收注快篩陽性民眾，也非常感謝旅館業者的配合。

劉奕霆最後也表示，市長指示的任務就是「一直開房間」，把房間數量開出來，目前就是盡全力把任務達成，每天都要去找到更多業者協助收住塊篩陽性的民眾。