挾怨散假消息「女確診不就醫」　新店煙火哥落網：我有精神病

▲新店煙火哥放煙火復仇1年多，本次竟搭時事梗散布疫情假消息遭逮捕，法院裁定羈押禁見。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者羅志華／台北報導

邱姓男子1年多來，頻頻挾怨在新店某社區放煙火，附近居民無奈敬稱「炮哥」或「煙火哥」，不料煙火哥報仇搭上時事出新招，竟以傳單散布不實疫情消息，稱與他有怨的女住戶「確診卻不就醫」，警方依違反《特殊肺炎條例》移送，檢方訊後聲押，法院訊問後，認為邱男犯嫌重大，又有疑似滅證作為，裁定他羈押禁見。

有民眾於17日在新北新店中興路一段，撿到傳單描述有「防疫破口」，不僅稱某女子確診不就醫，更在其中揭露對方個資，警方獲報展開調查，才發現原來散布假訊息傳單的，就是自1月至今，到新店某社區放煙火至少10次、被居民稱為「炮哥」的邱姓男子。

據了解，邱姓男子2019年與女友到宜蘭遊玩，騎電動車時不慎撞到前方女子，邱男事後協助送醫、又包紅包想和解，不料對方仍再向他索討6萬元，雙方疑似因此結怨，也讓女子社區附近的居民，時不時受到「炮哥」的轟炸，本次炮哥被逮，也讓居民終於鬆口氣，「能睡個好覺了」。

新店警分局歷次接獲檢舉，已依違反《社維法》函送邱男8次，而邱男即使連連被裁罰16000元，算上消防局罰單，更可能已遭罰超過18萬元，卻仍執意復仇，本此散布疫情假消息，讓警方直接持拘票上門搜索，並查扣電腦、手機、煙火等證物，訊後移送台北地檢署，檢方聲請羈押。

法院認為，邱男於案發後丟棄犯案行動電話、刪除電腦內檔案，以及向人討論滅證計畫，先前也曾因恐嚇判刑，即使他於訊問中認罪，卻仍有串、滅證，以及再向受害人報復的可能，裁定羈押禁見，另外，邱男辯稱有精神疾病，但在整個訊問中表現相當正常，難認符合《刑事訴訟法》中，可以聲請停止羈押的條件。

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