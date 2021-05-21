英國最新研究：2劑AZ疫苗效果可達85%至90％　與輝瑞相近

▲ 約41萬劑AZ疫苗19日抵台。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣洽購1000萬劑英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的新冠疫苗，目前陸續到貨，但該疫苗效力在國際上存在爭議。英國公共衛生署（PHE）20日公布最新研究結果指出，施打2劑AZ疫苗對新冠肺炎的預防效果可能高達85%至90％。

根據《路透社》，PHE於20日發佈的每週監測報告指出，相較未接種疫苗者，AZ疫苗的預估預防效力約為89%，與輝瑞（Pfizer）疫苗90％的預估效力相近。英國疫苗大臣札哈維（Nadhim Zahawi）表示，「此一新數據彰顯2劑疫苗不可思議的影響，光是第二劑AZ疫苗就可提供最高90%的保護力。」

英國新冠死亡人數高居全球第五，同時也是最早推出疫苗的國家之一，AZ疫苗臨床實驗、效力與劑量卻受到質疑。PHE進行全球首個針對2劑AZ疫苗真實世界有效性的研究，20日公布上述初步發現，但同時警告，需要收集更多數據才能取得結論。

阿斯特捷利康公司樂見這項研究結果，一名發言人指出，「PHE最新的真實數據提供越來越多證據，證明我們的疫苗對抗新冠肺炎的有效性。」

英國南安普敦大學全球衛生高級研究員海德（Michael Head）也表示，AZ與輝瑞疫苗的數據令人欣慰，「它們在對抗症狀性疾病的效果上可相互匹敵，且在經過2劑注射後效力非常高。」

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