紐約州宣布鬆綁　已接種疫苗者19日起可「不戴口罩」！

▲美國疫苗接種率逐漸升高，紐約州宣布19日起，已接種者可以不戴口罩。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國截至16日，約有37%人口已完成疫苗接種，有47%至少已施打一劑疫苗。紐約州長與紐澤西州長於當地時間17日皆宣布了重大措施，紐約州將從19日起開放已完成疫苗接種的民眾可以不用戴口罩，而紐澤西州則自9月份開始，不再進行遠距教學。

根據《紐約時報》報導，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）依據CDC上周發布的防疫新指南「無口罩、無社交距離」宣布，已經完成疫苗接種者，自19日起可以不用戴口罩，但在養老院、學校、醫療機構與大眾交通運輸工具等人潮擁擠的公共場所之中仍得戴上口罩，各家企業則可自行決定。據悉，部分企業將要求員工繼續佩戴口罩。截至17日，紐約州有52%的公民至少接種了一劑疫苗，完全接種者則有43% 。

▲美國是目前全球確診人數最高的國家，隨著疫苗普及率增高，每周新增病例已降至去年6月以來最低。（圖／路透）

另外，紐約地鐵系統也在17日恢復了24小時服務，先前為落實消毒，已經暫停通霄運營了一年多，這是自1904年地鐵開通以來關閉期間最長的一次。古莫補充，麥迪遜花園廣場與布魯克林的巴克萊中心（Barclays Center）即將舉辦NBA季後賽，屆時將提供至少50%的座位給已接種疫苗的觀眾入場，未接種疫苗的球迷則必須佩戴口罩並保持社交距離。

紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）也宣布，將從9月份起恢復所有公立學校的實體運作，不再進行遠距教學。據報導，紐澤西州一些最大的學區還未重新開放，許多學生仍然在家上課，根據州衛生部數據，自去年9月部分學校重啟以來，紐澤西州新增了1263例校內感染病例，僅占所有幼稚園、小學和中學（12年級以下）師生的不到1%的人數，一般人群的陽性率則為11%。

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