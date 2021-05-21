小米將建二期智能工廠　24小時運作「年產1000萬台手機」

▲小米創辦人雷軍。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

小米集團創辦人、董事長兼CEO雷軍20日在世界智能大會上透露，小米正在構建第二期智能工廠，將年產1000萬台超高端智能手機，產值將會達到500億到600億人民幣，預計2023年年底落成。小米播放的宣傳片顯示，該智能工廠將24小時熄燈生產，無人干預，甚至1秒鐘就能生產1台手機。

根據陸媒報導，雷軍表示，小米4年前就開始構思消費電子生產領域實現完全無人生產，以應對未來在北京、天津等城市勞動力減少、製造成本增加等問題。

雷軍指出，未來小米將在設備、智能工廠解決方案等方面發力，幫助整個製造業提升效率。

對於智能製造，雷軍提出4個建議，「製造領域也需要突破硬核科技，無論是材料領域還是裝備領域，都有非常多的技術難點，這需要下更大的功夫。」

雷軍提到，談到科技發展，不可避免就談到人才，他依然覺得，吸納全球最優質的人才，是今天中國科技領域最重要的事情，「創新氛圍的核心其實就是包容和容忍失敗，因為創新就是做別人沒有做過的事情，或者別人做過但沒有成功的事情，這樣的事情有巨大的風險。」

雷軍還強調，今天談到智能製造，長三角和珠三角已經遠遠走在前面，京津冀只有協同發展、有效協同佈局，才有機會在未來智能製造中迎頭趕上。