小米11 Lite 5G對決iPhone 12 mini：比珍奶輕的手感跟不俗的拍照

▲小米11 Lite 5G 與小米電視P1 同時登台，手機即日起開放預購，售價新台幣 9,999 元起，詳見本篇實測 。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

毫無意外的，小米台灣「#輕盈出色 小米新品上市發佈會」的主角就是「小米11 Lite 5G」，該款手機是小米5G手機有史以來最輕薄的產品，螢幕加大到 6.55 吋、還塞了一顆 4250 mAh 的電池，售價台幣 9,999 元起。記者搶先取得上市版實機進行開箱評測，拍攝方面則是與 iPhone 12 mini 進行對決。

＊開箱：

打開小米11 Lite 5G原廠盒裝，提供手機使用說明書、退卡針、Type-C to 3.5mm 耳機傳輸線，是的！小米11 Lite 5G沒有耳機孔、使用 Type-C 傳輸，其他還有小米 11 Lite 5G手機本體、透明保護殼、33W 快充插頭與專用 USB Type-C 傳輸線。

▲小米11 Lite 5G沒有耳機孔，使用 Type-C 傳輸，支援 33W 快充。（圖／記者洪聖壹攝）

＊外觀：

小米11 Lite 5G整機厚度只有 6.81mm、重量只有 159 克，比起約 200 克左右的中杯珍奶還輕上許多。記者這次取得的上市版實機是松露黑原廠盒裝，它的背部平滑、不吃指紋，四周採用亮面圓弧邊框，實測同樣不吃指紋，另外就是小米11 Lite 5G的相機厚度相較於小米11 更低，設計上跟 iPhone 12 相似。

▲小米11 Lite 5G松露黑版本不吃指紋。（圖／記者洪聖壹攝）

▲小米11 Lite 5G厚度只有 6.81mm、重量只有 159 克。（圖／記者洪聖壹攝）

▲小米11 Lite 5G的相機厚度相較於小米11 更低，設計上跟 iPhone 12 相似。（圖／記者洪聖壹攝）

上面配備一塊 6.55 吋的打孔螢幕，支援 90Hz 畫面更新率，卻有 240Hz 觸控採樣率，螢幕亮度最高約 800nit，從觀點來看，這是過去兩年來多數旗艦手機擁有的規格，算是今年小米手機標配，而且支援 HDR10+顯示。而 iPhone 12 mini 的 XDR OLED 螢幕顯示效果比較好，但是螢幕較小，只有 5.4 吋。

▲小米11 Lite 5G使用打孔屏，所以畫面視野看起來又更大了一些。（圖／記者洪聖壹攝）

手機側邊導入了內建指紋辨識模組的電源按鍵，這方面比較經常使用到的正是 SONY Xperia 手機產品，對於現在需要戴口罩但是電子支付需求越來越高的大環境之下，這樣的解鎖方案確實是相對合適的。

▲小米11 Lite 5G沒有螢幕下指紋辨識，取而代之的是電源鍵加入指紋辨識功能。（圖／記者洪聖壹攝）

＊電池容量：

這次測試小米11 Lite 5G的過程當中，比較感到好奇的是它在這麼纖薄的機身下，仍提供高達 4250 mAh 電力，而且支援 33W 快充，記者實測手機從 66% 到 86% 大約花不到 20 分鐘。

▲小米11 Lite 5G電池容量 4250 mAh，支援33W快充，實測手機從 66% 到 86% 大約花不到 20 分鐘。（圖／記者洪聖壹攝）

＊拍攝對決：

小米11 Lite 5G主要配備 6400 萬畫素主鏡頭與 800 萬畫素超廣角鏡頭（119度），另外多了一顆 500 萬畫素長焦微距鏡頭，2000萬畫素自拍鏡頭，主鏡頭可以錄製 4K@30fps 的影片，自拍鏡頭最高可以錄製 1080p@60fps 的影片。這次拍照方面以色準能力較佳的 iPhone 12 mini 為對決對象，以下為每個不同場景的拍攝樣張：（圖／記者洪聖壹攝）

▲小米11 Lite 5G超微距拍攝-木頭。（圖／記者洪聖壹攝）

▲小米11 Lite 5G 超微距拍攝-玩偶。（圖／記者洪聖壹攝）

對決：（所有對照樣張第一組都是小米 11 Lite、第二組都是 iPhone 12 mini）

▲▼小米11 Lite 5G超廣角與廣角建築物風景日間拍攝，iPhone 12 mini 整體感光效果較好。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼小米11 Lite 5G 超廣角拍攝細節較明顯，從樹葉來看 iPhone 12 mini 在廣角端有較好的表現。（圖／記者洪聖壹攝）





▲▼小米11 Lite 5G超廣角夜間實景拍攝效果優於 iPhone 12 mini。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼小米11 Lite 5G 逆光廣角與超廣角拍攝效果優於 iPhone 12 mini。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼室內動態人像表現上，兩者差異不大。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼戶外靜態拍攝，iPhoen 12 mini 的顏色比較準。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼自拍方面，小米11 Lite 5G 的調整比較好看一些，iPhoen 12 mini 比較真實一些。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼戶外花卉拍攝，小米11 Lite 5G色調偏飽和，iPhoen 12 mini 的顏色比較準。（圖／記者洪聖壹攝）

＊效能：

小米11 Lite 5G搭載 5nm 製程的高通S780G行動平台、Adreno 642 GPU、8GB RAM（另有6GB版本）、128GB ROM，得益於該行動平台，小米 11 Lite 5G支援 5G 行動通訊。

效能方面，實際使用安兔兔 v9.0.5-OB 跑分，得分約 522685 分，比起搭載高通S888 的小米11 當時跑出的 70 萬分還是有一些差距。Geekbench 5 方面，處理器多核得分 2903、單核得分 807，圖型運算效能分約在 2807， 基本上算是中階水準，比起 vivio V21 採用的 7nm 製程的 MTK 天璣800u 八核心處理器，理論上效能會再好一些些。

不過這次發現小米11 Lite 5G遊戲效能跟散熱機制還是有的，記者在使用安兔兔實測手機時，手機溫度從 31 度升溫到 40 度，但是很快就降溫，官網說明是因為使用了LiquidCool水冷技術的關係。

因為支援 WiFi 6G、5G、4G 的關係，連網速度快，實際分別在居家環境、戶外環境跑《原神》副本下載切換不會過慢，運算上也還蠻讓人意外的流暢，倒是《PUBG》跟《英雄聯盟：激鬥峽谷》就不支援最高更新率與超高畫質顯示，初步體驗上該款手機玩遊戲會有種過去兩三年使用旗艦手機的感覺。不過，若是對平常都是看劇、著重拍照，而不玩手遊的消費者，小米11 Lite 5G的螢幕、電力已經很足夠了。

＊小結：

小米11 Lite 5G最大特色就是「輕薄」，不吃指紋的感覺相當不錯。另外拍照上相較 iPhone 12 mini 來說會偏藍，風景跟人像會有種 SONY、Panasonic 相機的感覺，夜間拍攝感光能力也還可以，尤其是小米11 Lite 5G 超廣角夜拍的感光能力比較 iPhone 12 mini 來說好很多，微距拍攝讓手機多了一個當前的流行功能。

效能方面，擁有過去兩三年旗艦機帶來的遊戲體驗、打孔位置跟 Pixel 5 一樣都選擇左上角，螢幕夠大，續航力則是比較讓人驚訝的地方。

最後提到上市情報，這次測試的 8GB + 128GB 售價為新台幣 10,999 元，另外還有一款售價僅台幣 9,999 元的 6GB+128GB版本可以選擇，這次引進松露黑、柑橘黃、薄荷綠三種顏色，預計於 5 月 13 日晚間 8 點於小米官網mi.com開賣，隔天全面開賣，從檯面上現有對手來觀察，售價台幣 15,990 元的三星Galaxy A52 5G 是一款可以跟它一決高下的手機。