小米55吋智慧電視1.8萬有找　5／13晚上8點開放預購

▲小米智慧電視P1今在台發表。（圖／小米提供，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

大陸品牌小米今（5／13）在台推出新品，包括旗下新款50吋與55吋智慧電視，強調細邊框美型設計，且支援4K畫質，售價17,999元，並推出早鳥特價17,499元，搶攻小家庭或單身居家市場，不過相較於去年10月推出的65吋電視，其誘人的早鳥特價只要16,999元，優惠似乎縮水了，50吋與55吋新智慧電視預計在5／13晚上8點開放預購。

小米於去年10月在台推出65吋小米智慧顯示器，上市後6個多月熱銷超過14,000台，今再推出全新小米智慧顯示器P1系列，推出55吋與50吋更小規格，主打小家庭與單身消費者，外觀以三面窄邊框設計，並支援4K Ultra HD畫質、Dolby Vision和HDR10+動態影像處理。

此外，P1內建Android TV 10作業系統，可使用Google助理語音控制操作。業者表示，其配備的藍牙遙控器，未來透過OTA軟體更新，在3公尺的範圍內，可使用Google語音助理，利用聲控控制電視操作、回答問題並查看行事曆，設有3個HDMI與2個USB 2.0、AV端子，可連接電腦、遊戲主機和媒體播放器等各類裝置，透過內建的Chromecast和Miracast，可將智慧型手機或平板電腦畫面顯示在電視螢幕上。

小米智慧顯示器P1 50吋售價為15,999元，預計6月中開放預購；55吋售價為17,999元，提供機身2年完整保固與專業基本安裝服務，5／13至5／17預購可享首波早鳥限量優惠，特價17,499元，再加贈價值595元的小米小愛音箱Play；年底前購買加贈價值367元的單月CATCHPLAY+和四季線上會員權益。