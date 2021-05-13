　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

小米55吋智慧電視1.8萬有找　5／13晚上8點開放預購

▲小米智慧電視P1。（圖／小米提供）

▲小米智慧電視P1今在台發表。（圖／小米提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

大陸品牌小米今（5／13）在台推出新品，包括旗下新款50吋與55吋智慧電視，強調細邊框美型設計，且支援4K畫質，售價17,999元，並推出早鳥特價17,499元，搶攻小家庭或單身居家市場，不過相較於去年10月推出的65吋電視，其誘人的早鳥特價只要16,999元，優惠似乎縮水了，50吋與55吋新智慧電視預計在5／13晚上8點開放預購。

小米於去年10月在台推出65吋小米智慧顯示器，上市後6個多月熱銷超過14,000台，今再推出全新小米智慧顯示器P1系列，推出55吋與50吋更小規格，主打小家庭與單身消費者，外觀以三面窄邊框設計，並支援4K Ultra HD畫質、Dolby Vision和HDR10+動態影像處理。

▲小米智慧電視P1。（圖／小米提供）

此外，P1內建Android TV 10作業系統，可使用Google助理語音控制操作。業者表示，其配備的藍牙遙控器，未來透過OTA軟體更新，在3公尺的範圍內，可使用Google語音助理，利用聲控控制電視操作、回答問題並查看行事曆，設有3個HDMI與2個USB 2.0、AV端子，可連接電腦、遊戲主機和媒體播放器等各類裝置，透過內建的Chromecast和Miracast，可將智慧型手機或平板電腦畫面顯示在電視螢幕上。

小米智慧顯示器P1 50吋售價為15,999元，預計6月中開放預購；55吋售價為17,999元，提供機身2年完整保固與專業基本安裝服務，5／13至5／17預購可享首波早鳥限量優惠，特價17,499元，再加贈價值595元的小米小愛音箱Play；年底前購買加贈價值367元的單月CATCHPLAY+和四季線上會員權益。

ET快訊
前獅子會長群聚6天跨6縣市！36足跡曝這4地點最恐怖
快訊／興達電廠事故全國停電　蔡英文：在此向國人表達歉意
快訊／晚間9時40分恢復供電　經濟部長道歉
敬鵬桃園廠區一名員工確診新冠肺炎　公司聲明：目前已進行隔離

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

小米55吋智慧電視1.8萬有找　5／13晚上8點開放預購

華碩ZenFone 8、ZenFone 8 Flip開箱、效能與拍照實測

遠傳5G網速蟬聯全台第一　分享遠傳5G使用體驗抽iPhone 12

細膩更高更寬廣　VIVE Focus 3與VIVE Pro 2 VR預定6月登台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

屏東餐廳砸10萬設「醫用隔簾」　防疫+用餐安心！網：像急診室

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

小米55吋智慧電視1.8萬有找　5／13晚上8點開放預購

華碩ZenFone 8、ZenFone 8 Flip開箱、效能與拍照實測

遠傳5G網速蟬聯全台第一　分享遠傳5G使用體驗抽iPhone 12

細膩更高更寬廣　VIVE Focus 3與VIVE Pro 2 VR預定6月登台

備戰5搶1強敵　中職派出8人情蒐團隊

唐吉軻德大停電！丫頭買菜「突陷一片黑」　走出去驚嚇：巷子冒煙

睡不好、壓力大要小心！　邱奕勝罹「帶狀皰疹」體會健康是福

石門水庫蓄水剩15%　鄭文燦：公立泳池關閉！準橙燈抗旱

全台大停電！台南1200處交通號誌受影響　交警揮汗路中疏導

停電又停水！蔡英文發言…網友罵爆：廢話一堆！妳是否正在吹冷氣

打開魚嘴驚見藍眼舌頭　釣客：以為是外星生物　

5搶1球員增加到26人　中華隊名單月底揭曉

利路修太紅「大咖男神」也被圈粉！　GET同款金色濕髮自封：東區利老師

獨／獅子會「蘆洲獅子王一日遊」曝光　夜訪萬華茶室加贈來來按摩

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

3C家電熱門新聞

停電後復電「傷電器」2步驟解決

華碩ZF8與翻轉旗艦機開箱實測

遠傳5G網速奪冠　3C達人街頭實測

小米新智慧電視　55吋1.8萬有找

三星預計8月舉辦旗艦機發表會

米客邦RS3智慧表 台推瘦子特別款

iPhone 7升級iOS14「螢幕慘中風」　果粉曝巨雷

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

LINE對話截圖「可換匿名圖案」

冷氣開整天更省？專家：不一定準

LOL傳奇　手腳殘缺打出5連殺

FB上互搜就變...「建議好友」？

iOS 14.5「表情符號」圖庫更新！

宏達電兩款VR裝置亮相 6月登台

更多熱門

相關新聞

美國將小米移出「黑名單」　雙方同意和平解決訴訟

美國將小米移出「黑名單」　雙方同意和平解決訴訟

法院文件顯示，美國國防部將把中國手機品牌小米公司移出黑名單，雙方同意和平解決訴訟案，為未來美國投資人對小米進行的任何投資清除障礙。中國外交部發言人華春瑩12日表示，希望美國糾正上一屆政府的錯誤，為中國企業正常經營提供公平公正和非歧視的營商環境。

星巴克5／13起買一送一改採外帶

星巴克5／13起買一送一改採外帶

星巴克推外送平台訂咖啡買一送一

星巴克推外送平台訂咖啡買一送一

向醫護致敬！清境農場：國民賓館住宿平日55折

向醫護致敬！清境農場：國民賓館住宿平日55折

BMW 3系列月付9900元起輕鬆入主

BMW 3系列月付9900元起輕鬆入主

關鍵字：

小米電視優惠P1

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全台大停電！台北高雄爆災情

快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

快訊／快查電費單！全台C、D輪流停電

即／桃園某國小「2小學生疑確診」！

快訊／不只停電！樹林、板橋等地區「將停水」

即／興達廠跳電「事故原因」曝光

快訊／本土病例再增13例！

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

華航空服員爆打AZ疫苗後眼睛血栓

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

全台限電編組公開！分區停電「3組不影響」

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面