校園疫情／全台共72學生確診！教育部最新統計：大專院校26人最多





▲全台學生染疫累計72名。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

台灣新冠肺炎疫情持續爆發，全國各級學校停止上課，教育部今（20日）稍早公布最新學生確診人數，目前全國共有72位學生確診，包含62位本土加上10位境外移入案例，數據中又以大專院校26位最為多，其次為國小12位。相較於昨日累績的55名學生確診，增加了17名案例。

根據教育部每日的《covid-19各級學校學生確診案例統計》資料顯示，從4月20日至5月20日，全國學生確診人數已累積至72例，其中包含10例境外移入（以大專校院生為主），本土已累積62例，包含26例大專校院生、7例高中生、9例國中生、12例國小生、8例幼兒園學生。

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教育部說明，目前各級學校都改採線上教學、不到校，教育部長潘文忠也呼籲，大專生應就近待在學校宿舍、住處或在家盡量避免移動。高中以下學生也要減少外出，避免出入人潮多的場所。

◆學生染疫

台灣大學：1位

台大20日宣布，接獲衛生單位通報，出現一例確診個案，個案是校內社科院學生，已依照防疫規定進行隔離治療，該生與學校附設醫院染疫事件無關。

台北文化大學：1位

文化大學17日宣布，接獲衛生單位通報，有1位學生篩檢呈現陽性，現在學校已經進行全面大消毒。

台北國立台灣師範大學：1位

台師大學務長林玫君證實，校內1名學生確診新冠肺炎，症狀輕微，該生在停課前並無出現症狀，也非住宿生，因有輕微不適自行前往採檢，該生並未住宿學校，相關師生皆已接獲通知進行防疫措施，接觸場域均已進行環境消毒。

新北輔仁大學進修部：1位

新北市新莊區天主教輔仁大學進修部傳出一名學生確診。對此，校方16日晚間表示，該名學生確診前2天未到校上課，目前已配合疫調。另外，該名學生上課大樓及校園都已加強消毒完畢，相關個案消息由中央公布為主。

新北耕莘健康管理專科學校：1位

新北市新店區耕莘健康管理專科學校16日貼出公告，表示接獲新北市教育局來電，證實有學生篩檢出陽性反應。

馬偕醫護管理專科學校三芝校區：2位

馬偕醫護管理專科學校於5月14日接獲通報三芝校園有已知感染源之新冠肺炎2位確診個案，學校立即啟動因應新冠肺炎防疫計畫，同時進行校園全面性消毒作業。

銘傳大學桃園校區：2位

銘傳大學桃園校區日前才傳出有學生確診新冠肺炎，17日校方又接獲衛生局通報，有第2名學生在就醫篩檢時確診，目前也已轉到鄰近醫療院所。對此，銘傳大學桃園校區學生會表示，校方已掌握相關接觸同學，也已做好相關防疫準備。

國立台灣海洋大學：1位

基隆市長林右昌21日召開防疫會議指出，1日基隆新增一名確診個案，為海洋大學大三女學生，同時也公布其足跡，其中包括全聯和麥當勞。市府目前也緊急匡列師生35名，要進行篩檢。

台中朝陽科技大學：3位

台中朝陽科技大學累積3名學生確診，首例為18日晚間20:30接獲台中市衛生局通知，一名學生一採結果為陽性，衛生福利部疾病管制署1922隨即於22:30派救護車接送學生至中國醫藥大學附設醫院就醫。隔兩天，指揮中心於20日再公布台中2例本土確診個案，2案皆因與朝陽科大首例染疫學生一同至東協廣場美樂地KTV同包廂唱歌確診，均已至醫院隔離治療，台中市政府也立即成立「朝陽前進指揮所」設置快篩站校內800人，針對校園周圍加強清消，請民眾放心。

台中東海大學：1位

該校1名男住宿生因發燒就診，經篩檢確診，留置附近醫院治療。校方緊急召開防疫會議，配合衛生局相關疫調，同寢室3名室友，及同棟住宿生共22人匡列居家隔離、7人自主管理。

台北某教育機構：1位

14日晚間本校接獲通知1例確診個案，為某教育機構9年級學生，因該機構位於本校校區內，因此教育局緊急通知本校，並與衛生局、社會局等機構於15日召開會議討論，同時協調環保局於15日協助本校全面消毒。

彰化彰泰國中：2位

彰化縣彰泰國中有2名學生確診。

板橋某國中：1位

桃園莊敬國小：1位

桃園莊敬國小1位6年級學生確診。

台中重慶國小：1位

台中市政府16日晚間表示，根據晚上10點30分的疫調進度，西屯區重慶國小出現1位六年級學生確診個案。

◆教師染疫

新北市淡江大學：1位

淡江大學18日傳出有確診者，下午緊急撤出所有人，進行大規模消毒，引起恐慌。對此，校方晚間證實，稍早有接獲衛生局通報，指校內一名兼任教師日前到萬華地區活動，經快篩後確診。

國立高雄科技大學：1位

國立高雄科技大學18日一早接獲通知，疑似校內某教師確診，隨即配合相關單位展開疫調，並對34名學生進行配套通知、安置及輔導。同一天下午，建工校區封閉，不開放人員進出，並淨空系所，展開全面性消毒。



