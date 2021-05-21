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不斷更新／5間爆院內感染！17家醫院「門、急診異動」懶人包

▲▼高雄市衛生局長黃志中17日晚間證實，鳳山區仁惠醫院有男行政人員確診。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市衛生局17日晚間證實，鳳山區仁惠醫院有60歲男性行政人員確診。（圖／記者吳世龍攝）

記者嚴云岑、李佳蓉、彭懷玉／整理報導

繼汐止國泰急診醫師染疫後，和平醫院昨增五名確診，截至目前共有北市和平醫院、三總松山醫院、板橋亞東醫院、高雄仁惠醫院及北市1血液透析中心傳出院內感染，而近日雙北部分醫院因湧入大批採檢民眾，加上確診數暴增，醫療量能不足，指揮中心也祭出4大醫療應變措施。關於各家醫院門、急診異動情況，《ETtoday新聞雲》也整理如下。

雙北停診、門診異動之醫院：

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汐止國泰綜合醫院
本土疫情在各縣市引爆！在繼台大、亞東、北醫、三總松山分院傳出有院內員工、醫護人員確診後，新北市汐止國泰綜合醫院一名急診醫師因為接觸到確診個案，採檢後也確診，因此從19日晚間9點起全面停止急診，患者只出不進。

▲▼北市萬華區爆發茶室群聚感染，和平醫院急診被證實日前收治確診者入院,台北市立聯合醫院和平院區,急診室 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市立聯合醫院和平院區共五名確診 。（圖／記者李毓康攝）

和平醫院（院內感染）
和平院區昨被傳出二波感染，院方也出面回應，說明後續擴大全院病人及同仁全面篩檢後，有三名員工確診，疫調顯示與院外相關地緣相關，目前疫調中尚未發現院內傳播鏈，加上先前兩個患者採檢陰轉陽，一共五名染疫，對此，門診從即日起停診到5月28日。

▲▼和平醫院說明疑似二次院內感染事件。（圖／記者陳煥丞攝）

▲和平醫院說明疑似二次院內感染事件。（圖／記者陳煥丞攝）

台大醫院
台大醫院工務室員工10人染疫，19日展開全院員工普篩。台大醫院昨（20）日晚間說明，已完成8000人快篩，並針對陽性者交叉比對，沒有任何醫護人員確診，陽性者主要集中在工務室週邊，以外包人員為主。

公告已預約5月17日～5月28日之門診民眾強烈建議可延後就醫，可憑預約紀錄來電延後門診，且該次不計算為爽約次數。

門診業務諮詢：
西址轉分機62504、62505、62510
兒醫轉分機70169

國泰醫院
自5/17（週一）起，夜間門診暫停2週，暫停非急迫性住院、手術、檢查等服務，如健檢、美容、物理治療、職能復健、健兒門診及兒科預防接種等業務。自5/18（週二）起，暫停非醫護COVID－19公費疫苗接種服務。

請居住「萬華區」、「板橋區」等或近期「收到疫情警示簡訊」（細胞簡訊）民眾，如有呼吸道症狀，至急診就醫。另自5/19（週三）起，提供持慢性病連續處方箋病人，可透過APP或掛號網頁預約，於戶外領藥窗口領藥，減少民眾非必要進出醫院頻率，降低感染風險。

北醫附醫
即起至5/28暫停（延遲）非急迫性之住院、手術（門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。

▲▼亞東醫院急診。（圖／記者呂佳賢攝）

▲板橋亞東醫院。（圖／記者呂佳賢攝）

亞東醫院（院內感染）
院方證實有住院患者加上看護共7人染疫，因此門市降載，非緊急需要請延後看診與檢查；住院病人只出不進，僅收治由急診進入的急重症病患；急診病患住院前均需進行PCR篩檢；對住院病人擴大篩檢。並從18日至5月31日暫停夜間門診、5月29日週六門診暫停；耳鼻喉科暨頭頸外科非緊急住院手術與檢查全數延後至28日；至5/28前肺功能檢查及睡眠檢查暫停；超音波檢查全數暫時取消，延後至28日。

馬偕醫院
5/18～5/31夜診、復健科門診暫停，暫停（延遲）非急迫性之住院、手術（門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健、語言治療。

即日起入院前先插健保卡確認身分，若民眾有相關風險區域活動史，如萬華、和平醫院、板橋等，若有就醫需求，請直接至戶外門診就醫。台北、淡水院區同步實施；自5/17起，除特殊情況外，全院禁止探病；5/18起取消已預約「公費」及「自費」疫苗注射，後續將視疫苗配送情形，再行開放；並優先保留原預約遭取消民眾，請再注意醫院網頁及掛號網頁公告。

▲▼三總松山分院傳確診 暫停門診。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長柯文哲14日下午召開記者會，表示三總松山院區門診要停兩週。（圖／記者屠惠剛攝）

三總松山院區（院內感染）
因門診有1名護理師確診，門診、急診、手術、體檢均暫停，恢復時間尚未公布。

北市聯合醫院
因應國內本土疫情升溫，臺北市與新北市已提昇至三級疫情警戒，為降低社區傳播風險，本院院外門診部及社區心理衞生中心社區心理諮商服務5/17～5/28暫停服務2週。

已預約掛號民眾可自行於本院網路掛號網頁，或來電各門診部櫃檯由工作人員協助後續預約；社區心理諮商服務停診期間，民眾若有緊急心理諮詢需求，可洽詢北市衛生局防疫心理諮詢專線（0979-702035，每日9時至17時）。

長庚醫院（台北林口桃園）
因應防疫政策所需，本院暫停（延遲）非急迫性醫療之住院、手術（門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。由於防疫政策所需，無法事先逐一完全通知，敬請病人、民眾配合與諒解。後續可憑預約紀錄來電改期。

三軍總醫院
即起至5/28，暫緩所有非緊急住院病人（檢查、手術等）、美容手術、健康檢查。

台北榮總
即日起全面停止開放探病至6月8日，住院病人之陪病者仍為1名，其他措施均依中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，例外情形如下：

（一）病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。

（二）急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。

（三）其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

輔大醫院
進入醫院請戴醫用口罩，使用乾洗手液消毒，接受量溫，並以健保卡查核TOCC旅遊史；停止開放探病，陪病及陪伴者限一人。經醫護通知有特別需要的不在此限；暫停志工服務；COVID-19疫苗注射特別門診，每天上限150號，請盡量網路預約。

衛生福利部桃園醫院
部桃於16日公告，即日起門診收治預約個案，網路於16日起停止預約兩週、現場掛號病人限制10位。非必要暫停門診檢查檢查及檢驗、門診手術暫停兩週、復健科暫停長期復健、夜診和夜間治療，且所有門診住院病患除化療病患，延後一週收治，如需緊急住院由急診收治。

桃園敏盛醫院
自5月17日起，停止（延後）各項健康檢查（含地下一樓國人健檢、21樓敏盛精準醫學健診中心、22樓敏盛采風醫美中心）、8樓復健治療（及三民院區復健治療）之各項檢查及檢驗等服務。

台北榮民總醫院鳳林分院
針對「鳳榮醫院護理師確診匡列47人隔離」，台北榮民總醫院鳳林分院今表示，一位同仁於14日至台北亞東醫院照顧親人，15日一採陰性，19日二採檢驗報告為陽性，此同仁一直待在台北，未回到花蓮縣鳯林，目前本院未有任何群聚或確診個案問題。不過，因應全國防疫升級，為提供更安全的就醫環境，本院將進行全面消毒，醫院門診暫停至5月27日，鎮上門診（除內科外）一切照常。

高雄仁惠婦幼醫院（院內感染）
高雄仁惠醫院17日晚間傳出1人確診，為醫院行政人員，有萬華地區活動史。經疫調分析，該個案自5/10發病後每日皆有到醫院上班，且足跡涉及醫院多個樓層，研判院內感染風險高，因此高市府立即啟動「醫院清零專案」，進行擴大疫調、採檢、清空、消毒等緊急防疫工作，並責請衛生局將該院住院病患妥善的安置，55位工作人員在完成居家隔離(5/29)後再進行二次採檢，確認無感染風險後再返院，預計該院最快6月上旬恢復正常。

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