快訊／總統官邸確診志工住新北中和區　蔡英文核酸檢測出爐

▲總統官邸。（圖／翻攝自總統府發言人臉書）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文官邸照顧退役工作犬的一位志工主動通知確診。對此，總統府發言人張惇涵20日表示，經初步調查，該名志工居住於新北市中和區，近期沒有萬華足跡史。

新北本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心20日公布新增286本土案例、9例境外移入。新北市因開設4處快篩站，單日就篩出157例，其中又以中和區最多，共有40例。

根據新北市政府20日下午公佈的新確診足跡，包括福和公園、中和枋寮市場，板橋星巴克，愛買、全聯超市等場所。行政區疫情熱區初步統計，則為板橋35例，中和40例，新莊14例，新店21例。

對於總統官邸志工確診，張惇涵表示，昨日下午，總統官邸協助照顧退役工作犬的一位志工主動通知確診，在得知消息後，總統醫療團隊隨即啟動應變作業，在第一時間為蔡總統以及相關人員進行核酸檢測篩檢，結果全為陰性，總統蔡英文健康安全無虞，請國人放心。

張惇涵指出，該名志工為今（20）日指揮中心公布之確診案例，經查，上次進入官邸時間為5月11日上午9時至下午17時40分，期間與總統並沒有任何接觸，動線也沒有與總統重疊，也未曾進入總統起居的寓所， 當日之後也未再進入官邸範圍。

張惇涵表示，經過初步調查，該名志工居住於新北市中和區，近期沒有萬華足跡史。該名志工在19日經篩檢確診後，在第一時間主動回報府內幕僚，總統醫療團隊也隨啟動，即刻為總統、與總統密切接觸的維安人員、幕僚，及其他志工進行核酸檢測篩檢，包含總統在內，篩檢共25名皆為陰性。