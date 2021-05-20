　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／總統官邸確診志工住新北中和區　蔡英文核酸檢測出爐

▲總統官邸,蔡英文,導盲犬。（圖／翻攝自總統府發言人臉書）

▲總統官邸。（圖／翻攝自總統府發言人臉書）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文官邸照顧退役工作犬的一位志工主動通知確診。對此，總統府發言人張惇涵20日表示，經初步調查，該名志工居住於新北市中和區，近期沒有萬華足跡史。

新北本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心20日公布新增286本土案例、9例境外移入。新北市因開設4處快篩站，單日就篩出157例，其中又以中和區最多，共有40例。

根據新北市政府20日下午公佈的新確診足跡，包括福和公園、中和枋寮市場，板橋星巴克，愛買、全聯超市等場所。行政區疫情熱區初步統計，則為板橋35例，中和40例，新莊14例，新店21例。

對於總統官邸志工確診，張惇涵表示，昨日下午，總統官邸協助照顧退役工作犬的一位志工主動通知確診，在得知消息後，總統醫療團隊隨即啟動應變作業，在第一時間為蔡總統以及相關人員進行核酸檢測篩檢，結果全為陰性，總統蔡英文健康安全無虞，請國人放心。

張惇涵指出，該名志工為今（20）日指揮中心公布之確診案例，經查，上次進入官邸時間為5月11日上午9時至下午17時40分，期間與總統並沒有任何接觸，動線也沒有與總統重疊，也未曾進入總統起居的寓所， 當日之後也未再進入官邸範圍。

張惇涵表示，經過初步調查，該名志工居住於新北市中和區，近期沒有萬華足跡史。該名志工在19日經篩檢確診後，在第一時間主動回報府內幕僚，總統醫療團隊也隨啟動，即刻為總統、與總統密切接觸的維安人員、幕僚，及其他志工進行核酸檢測篩檢，包含總統在內，篩檢共25名皆為陰性。

ET快訊
快訊／開車未戴口罩「罰1.5萬」？　高雄衛生局回應了
LIVE／蔡英文退役犬志工確診官邸25人篩檢　總統府出面說明
當房仲變大陸新首富！「突傳死訊」享年50歲　公司證實了
新北議會女清潔工快篩陽性！丈夫為確診北車清潔員
快訊／總統官邸確診志工住新北中和區　蔡英文核酸檢測出爐
快訊／新北更新「今增161確診」！　各區完整數量曝光
快訊／蔡英文官邸退役犬志工確診　總統府18：50緊急出面說明
快訊／蔡英文官邸退役犬志工確診　總統醫療團隊緊急啟動應變
快訊／首例！19保險員「群聚開會」遭勸嗆聲　衛生局重罰
快訊／飯店業第一槍！台北福華飯店即起「暫停訂房」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文親近人員6人已打疫苗　總統侍衛室施打率15％

民眾不戴口罩！黃珊珊：北市開罰、勸導283件　已授權警察開單

快訊／新北市議會女清潔工快篩陽性！丈夫為確診北車清潔員

快訊／總統官邸確診志工住新北中和區　蔡英文核酸檢測出爐

疫情驟升又缺水停電　蔣萬安籲蔡英文：放下讀稿機誠實面對人民

快訊／新北更新今增161確診「中和41例」！各區完整數量曝光

LIVE／蔡英文退役犬志工確診官邸25人篩　總統府1850緊急出面說明

快訊／蔡英文官邸退役犬志工確診　總統醫療團隊緊急啟動應變

廟會慶典放鞭炮要注意了！　內政部限制「總火藥量」新規定出爐　

新北召集退休醫護抗疫　侯友宜：已147名醫生、上百護理人員加入

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

快訊／蔡英文親近人員6人已打疫苗　總統侍衛室施打率15％

民眾不戴口罩！黃珊珊：北市開罰、勸導283件　已授權警察開單

快訊／新北市議會女清潔工快篩陽性！丈夫為確診北車清潔員

快訊／總統官邸確診志工住新北中和區　蔡英文核酸檢測出爐

疫情驟升又缺水停電　蔣萬安籲蔡英文：放下讀稿機誠實面對人民

快訊／新北更新今增161確診「中和41例」！各區完整數量曝光

LIVE／蔡英文退役犬志工確診官邸25人篩　總統府1850緊急出面說明

快訊／蔡英文官邸退役犬志工確診　總統醫療團隊緊急啟動應變

廟會慶典放鞭炮要注意了！　內政部限制「總火藥量」新規定出爐　

新北召集退休醫護抗疫　侯友宜：已147名醫生、上百護理人員加入

快訊／蔡英文親近人員6人已打疫苗　總統侍衛室施打率15％

台南零確診　黃偉哲：加強街友防疫及長照者服務

桃猿訓練奮戰　曾豪駒對球迷溫馨喊話：等待大家一起回來

低胸妹趴體育館「日光浴」　她未戴口罩：手指受傷…警消無奈換紗布

經長拜託台積電少用電？「經濟部回應了！」　護國神山自備發電設備

快訊／不是假訊息！開車未戴口罩罰1.5萬　高雄市衛生局證實

民眾不戴口罩！黃珊珊：北市開罰、勸導283件　已授權警察開單

44,000元入手六月生日石　百變珍珠日常怎戴都美

減少抄表員接觸感染風險　智慧水表可自動傳送度數

快訊／基隆八斗子漁港魚貨直銷中心　21日起自主休市

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

政治熱門新聞

快訊／脫口罩抽菸、喝水都要罰？　侯友宜開罰「標準」最新回應

「由不得你！」柯文哲：所有醫護人員「全去打疫苗」

18小時內湧928人報名　柯發出醫護召集令

快訊／金管會：網銀、行動銀轉帳手續費全免

快訊／新北增157例！足跡涵蓋板橋星巴克、中永和全聯、愛買

快訊／本土確診81%是40歲↑　13縣市關鍵點曝光

「四級警戒」還可外出？　五大管制措施一次看

總統府宣布　特赦布農族獵人王光祿

快訊／新北市即日起量販店、傳統市場一律外帶

周玉蔻電台喊卡　怒批「台灣又多了一個紅媒連鎖集團」

快訊／全台11醫院淪陷！累計44醫護確診「亞東最嚴重」

傳員工確診！北捷低調回應了

快訊／柯文哲下令：超市、夜市、地下街飲食攤「全面改外帶外送」

LIVE／新北今增157「中和40最多」！侯友宜緊急公布熱點區塊足跡

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

口罩戴整天不舒服！陳珮騏1招化解

快訊／增286本土+1死「縣市分布曝光」！

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

「疫情警示簡訊」15:00發送！　4/20~5/19曾去高風險區注意

快訊／脫口罩抽菸、喝水都要罰？　侯友宜開罰「標準」最新回應

快訊／再添1死！今日本土新增286例

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

騎士車禍醫院快篩竟呈「新冠陽性」　3警傻眼

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面