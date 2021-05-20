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柯文哲PO北市「專責運輸車隊」噴汗照　7.4萬人讚爆：向英雄致敬

▲▼北市成立專責運輸車隊，能（圖／翻攝自柯文哲臉書）

▲北市成立運送快篩陽性或PCR確診患者的「專責運輸車隊」（圖／翻攝自Facebook／柯文哲，下同）

記者閔文昱／綜合報導

全台新冠肺炎疫情升溫，進入第三級防疫警戒，指揮中心20日公布，新增286例本土，台北市87例，以萬華40例最多。面對北市嚴峻疫情，台北市長柯文哲也在臉書PO出照片，指出北市消防局協同交通局成立了專責運輸車隊。文章曝光後，吸引了7萬4000多人按讚。

柯文哲20日在臉書發文表示，為了運送快篩陽性或PCR確診患者，北市消防局協同交通局，成立了專責運輸車隊。第一階段有8輛救護車、2台消防局中型巴士，還徵調10台民間巴士。

▲▼北市成立專責運輸車隊，能（圖／翻攝自柯文哲臉書）

只見照片中的駕駛們穿著白色的防護衣，頭上還戴著悶熱的防護罩，辛苦的模樣也讓柯文哲直呼，「高級救護隊同仁穿著層層防護出勤，沒幾分鐘已經滿身大汗，請一起為他們加油！」

貼文發出13小時，吸引了7萬4000多人按讚，不少網友也紛紛留言打氣，「感謝您們的善舉～我們乖乖不移動，感恩」、「感謝！運輸車隊駕駛們，辛苦了」、「還好台灣有你們！」、「汗如雨下還只能放著浸濕，我非常瞭，真的又危險又辛苦」、「第一線的英雄們，向您們致敬！」、「好的，其他縣市稍息後開始動作」、「謝謝第一線的英雄們」

▲▼北市成立專責運輸車隊，能（圖／翻攝自柯文哲臉書）

▲▼北市成立專責運輸車隊，能（圖／翻攝自柯文哲臉書）

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