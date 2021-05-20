侯友宜鐵腕防疫遭綠營圍剿　網湧力挺市長加油「新北人一起配合」

▲侯友宜召開防疫應變會議。（圖／新北市政府提供）

記者楊蕓／新北報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，雙北忙著防疫，每天透過線上記者會向市民宣布防疫措施，然而，綠營民代近日卻猛攻新北市防疫不力，指稱新北防疫旅館數量是六都倒數，諷刺侯友宜「裝忙、落後部署」等，新北市府除了搬出數據駁斥假訊息外，不少網友也到侯友宜臉書留言聲援，直呼「侯市長早就不甩中央，中央現在做事情都慢一步」、「感覺市長還較像衛福部長！」

疫情來勢洶洶，侯友宜不斷強調新北要「超前部署」，包括以「準四級警戒」態度防疫，祭鐵腕嚴格取締未戴口罩者，同時，鎖定疫情熱點區域增設社區篩檢站，並率先徵用飯店作為「集中檢疫所」，安置輕症及無症狀者，舒緩醫療壓力。

然而，綠營民代卻質疑，新北市人口最多，防疫旅館家數、房間人口比例卻是六都最低，諷刺侯「裝忙、落後部署」，對此，侯友宜20日下午在記者會中特別公布數據：目前新北防疫旅館有1288房，入住率43.56%，還剩下505間空房，空房率39.21%，此外，月底還會再增加621房，強調「防疫旅館一直都夠用」，請市民安心。

▲侯友宜公布防疫旅館數據。（圖／新北市政府提供）

侯友宜表示，在疫情最嚴峻的時刻，大家要全心全意防疫，也不禁感嘆「假訊息以訛傳訛，真的很容易傷害到第一線辛苦的同仁們」，他強調，不管外面紛紛擾擾，對他、新北市民，以及第一線作戰夥伴，更會凝聚在一起，「我們需要更多正能量，一起來面對病毒。」

這幾天不少網友紛紛在侯友宜粉專直播下留言力挺，「每次看到市長有條不紊的講解就很心安」、「只有市長的直播才有建設性和真實性」、「侯市長早就不甩中央，中央現在做事情都慢一步」。

也有網友認為，「中央不敢擔責任，都要等事情嚴重了，才把權力下放地方」、「中央的步調比新北慢，新北還比較超前」、「感覺市長還較像衛福部長！」

▲侯友宜視察板橋快篩站。（圖／新北市政府提供）

▼網友讚譽侯友宜防疫措施。（圖／翻攝自侯友宜臉書）